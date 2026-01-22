El gobierno de los Estados Unidos ha designado a Laura Dogu como la nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, informaron fuentes diplomáticas del país norteamericano.

Cabe destacar que el nombre de Dogu ya aparece oficialmente en el sitio web de la legación estadounidense, dando inicio a una nueva etapa en la gestión de los intereses de Washington en Caracas.

A la diplomática, originaria de Texas, se le ha considerado como una de las figuras con mayor trayectorias en el servicio exterior de Estados Unidos dentro de América Latina.

Su nombramiento no es casualidad, debido a que Dogu tiene el respaldo de haber servido como embajadora en puntos críticos de la región como El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Además de su experiencia consular, Laura Dogu cuenta con un perfil técnico y de seguridad robusto, habiéndose desempeñado como consejera de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército de EEUU y subdirectora en el FBI, específicamente en la sección encargada de la recuperación de rehenes en el extranjero.

La carrera de la nueva jefa de misión también cubre funciones clave en las misiones diplomáticas de Turquía, Egipto y México, otorgándole una visión global sobre conflictos completos y mediación política.

Con la llegada de Dogu y su vasta experiencia en seguridad y diplomacia regional se interpreta como una señal de la importancia que la administración estadounidense otorga a la estabilidad y el diálogo en la nación venezolana.

Sobre la misión

La misión diplomática de EEUU para Venezuela ha operado bajo figuras de jefatura de misión en los últimos años, coordinando esfuerzos consulares y políticos desde sedes alternas o mediante canales específicos, a la espera de un restablecimiento pleno de las relaciones que permita el intercambio formal de embajadores.