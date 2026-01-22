Articular las políticas deportivas del país con la máxima planificación y eficiencia fue la premisa de la presentación del Plan Nacional del Deporte 2026 realizada este miércoles por el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, a los presidentes de los institutos estadales y regionales.

Durante el encuentro, el ministro recalcó que la presidenta encargada Delcy Rodríguez orientó el trabajo del nuevo ciclo del deporte nacional bajo tres principios fundamentales: la paz sobre todas las cosas, garantizar la gobernabilidad y tributar a la liberación del presidente Nicolás Maduro.

Crecimiento deportivo

Cardillo destacó que desde el ámbito deportivo estas directrices se traducen en desarrollar una sola estrategia desde las comunidades, las asociaciones, federaciones, atletas y entrenadores, incluyendo a todos y todas en en el Plan Nacional del Deporte y en cumplimiento del Plan de la Patria y las Siete Grandes Transformaciones.

«Debemos planificar con tiempo, criterio y responsabilidad, empleando los recursos estrictamente necesarios para hacer viable de manera articulada todas las actividades que tenemos en agenda en 2026 que son muchas a nivel nacional e internacional», puntualizó el ministro.

A la jornada asistieron representantes de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Caracas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Guayana Esequiba, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia, mientras que el resto de las entidades se incorporaron de manera virtual vía Zoom.

Garantizar el bienestar

Sobre las líneas estratégicas recordó que la masificación es el cimiento para consolidar en cada rincón del país, el deporte, la actividad física y la recreación de todos los venezolanos.

«Tenemos que garantizar que la práctica deportiva sea un hábito diario para el bienestar y la salud integral de la población, y para ello debemos territorializar en Plan Nacional, con los voceros, los profesores, coordinadores deportivos de cada parroquia y municipio para tener una cartografía real del deporte en todo el país», instruyó a los responsables de ejecutar las políticas deportivas en sus regiones.

Formación científica

En relación a la formación de los equipos de trabajo, Cardillo adelantó que este año el Ministerio del Deporte realizará un programa de formación obligatoria en gerencia, planificación, dosificación y uso de los recursos para ser ganadores.

«Vamos a consolidar el sistema de medición antropométrica que nos permitió evaluar a 88.266 estudiantes y las ciencias aplicadas para construir planes de entrenamiento científicamente planificados con los que cuidemos a nuestros atletas para que no se lesionen y cumplan con sus objetivos de alcanzar el mayor rendimiento», detalló el ministro.

También señaló la necesidad de aumentar el número de dirigentes deportivos comunales a través de los cursos gratuitos de capacitación del Ministerio del Deporte y la meta es formar al menos «80 mil voceros comunitarios con los mejores especialistas de la materia en el país».

Resultados de excelencia

En cuanto al alto rendimiento, Cardillo detalló la cargada agenda deportiva de 2026 que incluye los Juegos Suramericanos de la Juventud, Juegos del Alba, Brics Games, Parasuramericanos, Centroamericanos y Suramericanos adultos, Olímpicos de la Juventud y Bolivarianos de la Juventud de Caracas, La Guaira y Miranda.

“Trabajando todos de la mano, fraguando nuestra metodología cada día, planificando, atendiendo a los atletas de manera integral, uno por uno, aplicando criterios de escogencia claros y con justicia para formar a las selecciones que nos representan garantizamos una mejor reserva deportiva y la excelencia en los resultados que cada vez deben ser mejores», abundó Cardillo.

Finalmente, remarcó la centralidad del atleta dentro de la política pública.

“Todos los que estamos aquí nos debemos a los atletas. Es fundamental organizarnos, tener un plan, una estrategia y una hoja de ruta. Debemos dejar la improvisación, trabajar en unión e involucrar a toda la familia deportiva en la toma de decisiones, escuchando a los capitanes de cada disciplina, entrenadores y dirigentes.”.

Felicidad social

La autoridad única del estado Trujillo, Jesús “Trompo” González, destacó que el 2026 se proyecta como “una agenda orientada a generar felicidad social en niños, niñas y jóvenes, mediante el apoyo institucional y regional al desarrollo del deporte».

Por su parte, el profesor Omar Goudet, Autoridad Única del Deporte del estado Bolívar, manifestó su impresión positiva ante la organización y planificación presentada.

“Estamos seguros de que el deporte va a seguir creciendo de manera exponencial en Venezuela. El mayor de los éxitos para deportistas, dirigentes, entrenadores y todo el personal que trabaja por el deporte en los estados del país”., concluyó el presidente de Idebol.

Con esta presentación el Plan Nacional del Deporte 2026 se consolida como una hoja de ruta estratégica para la articulación institucional, la masificación de la actividad física, el fortalecimiento del alto rendimiento y la construcción de un sistema deportivo integrado, organizado y centrado en el bienestar de la población venezolana.