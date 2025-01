Leonardo DiCaprio se suma a la lista de celebridades que ofrecen ayuda a las comunidades devastadas por los incendios forestales en Los Ángeles.

A través de Instagram, el ganador del Oscar anunció su compromiso con la región, donando 1 millón de dólares en colaboración con el programa de Respuesta Rápida de Rewild.

“Los incendios en Los Ángeles están devastando nuestra ciudad. Me comprometo a donar 1 millón de dólares para cubrir necesidades urgentes y apoyar los esfuerzos de recuperación postincendios”, expresó DiCaprio.

Además, su donación beneficiará a seis organizaciones clave: LA Fire Department Foundation, California Fire Foundation, World Central Kitchen, California Community Foundation, Pasadena Humane Society y SoCal Fire Fund, que brindan apoyo a bomberos, comunidades y animales afectados.

Respuesta masiva de apoyo

Asimismo, la donación de DiCaprio es parte de una ola de solidaridad liderada por corporaciones y figuras destacadas.

Google y YouTube anunciaron un aporte de 15 millones de dólares para organizaciones de ayuda. Mark Zuckerberg y Priscilla Chan donaron 4 millones, mientras que Meta contribuyó con 2 millones en efectivo y créditos publicitarios.

Por otro lado, empresas como Disney, Paramount, Netflix, Amazon, Warner Bros. Discovery, Comcast y NBCUniversal también realizaron significativas contribuciones para asistir YouTube, además, abrirá sus instalaciones en Los Ángeles para creadores de contenido y artistas afectados una vez que sea seguro hacerlo.

Más celebridades comprometidas

Igualmente, la banda Metallica, a través de su fundación All Within My Hands, donó 500 mil dólares, dividiéndolos entre el Fondo de Recuperación de Incendios Forestales de la Fundación Comunitaria de California y el Fondo de Ayuda y Recuperación del Incendio de Eaton Canyon.

Por su parte, Beyoncé, mediante su fundación BeyGOOD, creó un fondo específico con una donación inicial de 2.5 millones de dólares, enfocándose en las comunidades de Altadena y Pasadena.

Además, Paris Hilton lanzó un fondo de emergencia para apoyar a familias desplazadas, donando 100 mil dólares y prometiendo igualar las contribuciones hasta alcanzar un millón.