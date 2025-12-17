Los Leones del Caracas remontaron un partido que lucía complicado y aguantaron la embestida de la poderosa ofensiva de Caribes de Anzoátegui, para terminar imponiéndose en el Estadio Monumental Simón Bolívar con pizarra de 8 carreras por 7 este martes, en el último duelo de la serie particular contra los orientales.

Muchas cosas pasaron en un juego en el que se anotaron 15 rayitas y se conectaron 19 inatrapables -incluyendo cinco dobles y cuatro vuelacercas-, pero hubo dos momentos clave que inclinaron la balanza a favor de los dueños de casa: el Grand Slam de Aldrem Corredor en el tercer inning y una atrapada espectacular de Leonel Espinoza en el jardín central, para cerrar el octavo episodio y evitar el empate.

Leones perdía 5-1 en el cierre del tercer capítulo cuando Corredor llegó al plato con las bases llenas y sin outs. Los anzoatiguenses trajeron a Richard Brito para lanzarle, y lo recibió con un batazo profundo por el jardín derecho que igualó las acciones y le devolvió la vida a su equipo.

Leonel Espinoza: «estaba Ready»

Tan importante como la conexión de Aldrem Corredor fue la jugada de Leonel Espinoza. Con un corredor en primera, luego de dos outs, el joven fue capaz de tomar un batazo de Antonio Piñero que pudo haber significado el empate y que hubiese permitido la llegada al plato de los bateadores más peligroso de Caribes: Hernán Pérez y Balbino Fuenamyor, lo que podrí haber cambiado el curso del juego.

Aunque Yoimer Camacho volvió a cumplir y Carlos Hernández se reivindicó, la victoria de Leones no deja de lado que el pitcheo de nuevo tuvo problemas. Erick Leal transitó otra apertura corta en la que fue bateado (aceptó 5 carreras en sólo 1.2 innings de labor con 5 hits y 2 boletos) y Anthony Vizcaya tampoco pudo completar una entrada (lanzó un tercio en el séptimo capítulo, recibió un jonrón de Diego Infante y dio dos boletos) para propiciar que Norwith Gudiño –que recibió un jonrón de Balbino Fuenmayor- volviera a trabajar más de lo planeado.

La victoria fue para el derecho estadounidense D.J. Johnson (1-0, 1.0 inning, 2 hits, un ponche), la derrota para Leonard García (1-1, en un tercio de inning le dieron 3 hits incluyendo el cuadrangular de José Rondón, que le dio ventaja a Leones, permitió 3 carreras, dio un boleto) y Ricardo Rodríguez sumó su tercer juego salvado, al apuntarse tres ponches, aunque concedió boleto.

A la ofensiva por el Caracas Corredor se fue de 5-4 con un doble, el Grand Slam y cuatro remolcadas y Rondón de 4-2 con doble, jonrón y dos fletadas. Las otras dos impulsadas fueron de Orlando Arcia y Freddy Fermín. En Caribes se destacaron Hernán Pérez (5-2, doble y una remolcada), Diego Infante (4-3, jonrón, una impulsada, 2 anotadas), Leonel Valera (3-2, una fletada y otra anotada) y Antonio Piñero con un doble remolcador de dos rayitas.

Lo que viene

Caribes pasará la décima semana de la temporada regular en la carretera y su gira le llevará este miércoles a Barquisimeto para medirse contra Cardenales en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. El mánager Asdrúbal Cabrera no ha anunciado a su abridor.

Leones, por su parte, tendrá jornada libre antes de trasladarse a Maracaibo para jugar dos partidos contra las Águilas. En la capital zuliana las aperturas serán responsabilidad de José Marcos Torres y Jesús Vargas.

Tiburones derrotó a Tigres con aporte de Acuña Jr.

Los Tiburones llegaron a Maracay con la misión de ganar. Y la tarea fue cumplida por los escualos, quienes derrotaron 10-9 a los Tigres en un partido de muchos detalles, entre los que sobresalió su figura mayor, Ronald Acuña Jr., y de paso empataron el cuarto lugar de la clasificación.

El sabanero ligó tres imparables, robó dos bases, anotó dos carreras y, en el cierre del octavo inning, realizó un dobleplay con un disparo meteórico al plato para inmolar a Gorkys Hernández y pulverizar las aspiraciones de Aragua.

La jornada también fue redonda para los salados en lo referente a los puestos que dan el pase a la postemporada. Comparten la cuarta posición con el Zulia (marca de 24-25 para los dos equipos), y tienen las mismas o menos derrotas que Magallanes (25), Aragua (26) y Caracas (27).

Decisión en los innings finales

La ofensiva mandó durante todo el encuentro y esto se puso más de manifiesto en el cierre del octavo tramo. Aragua comenzó el tramo abajo 9-6 y lo empató con un racimo de tres anotaciones frente al setup de Marco Davalillo, el derecho Jairo Iriarte.

Después de un out, Sencillo de José Sibrián, boleto a José “Cafecito” Martínez y golpeado contra Lorenzo Cedrola hizo que se llenaran las bases. Hit de Gorkys Hernández remolcó la primera rayita y un doble por reglas de Alberth Martínez empató el compromiso.

Leobaldo Piña llegó al home con la misión de producir la de la diferencia, pero conectó un elevado hacia los dominios de Acuña Jr., quien inmoló en el home a Hernández cuando intentó anotar en jugada de pisa y corre.

La jugada levantó a La Guaira, que en la alta del noveno capítulo fabricó la décima carrera. Carlos Tocci abrió la tanda con hit, pasó a segunda con toque de sacrificio de Juniel Querecuto y alcanzó la tercera almohadilla al aprovechar un lanzamiento desviado de Ronnie Williams.

Lo que viene

Ambas organizaciones tendrán partidos como visitantes para este miércoles en la LVBP. Los Tiburones tomarán un avión para ir a Margarita y comenzar una serie de dos juegos con los Bravos, y en el primer duelo su abridor será Zac Grotz. Los Tigres van a Valencia para jugar ante el Magallanes con Jean Pinto en el rol de iniciador.

Tabla de clasificación

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.

Bravos de Margarita 49 28 21 .571 0

Cardenales de Lara 49 26 23 .531 2

Caribes de Anzoátegui 47 24 23 .511 3

Tiburones de La Guaira 49 24 25 .490 4

Águilas del Zulia 49 24 25 .490 4

Tigres de Aragua 50 24 26 .480 4.5

Navegantes del Magallanes 48 23 25 .479 4.5

Leones del Caracas 49 22 27 .449 6

Juegos para hoy Miércoles 17 de diciembre

Tigres vs Navegantes 07:00 PM Estadio José Bernardo Pérez

Caribes vs Cardenales 07:00 PM Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Tiburones vs Bravos 07:00 PM Estadio Nueva Esparta