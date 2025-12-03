Leones del Caracas comenzaron con un triunfo la octava semana de la temporada regular en la LVBP y se lo deben al trabajo de Oswaldo Arcia y Wilmer Font. Los melenudos dieron cuenta de Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario por blanqueo, con pizarra de 3 carreras por 0.

Oswaldo Arcia se fue en blanco en sus dos turnos legales (se embasó por boleto), pero un toque de sacrificio que dio en el octavo inning con compañeros en primera y segunda base resultó la clave para que Caracas ampliara su ventaja, porque ambos terminaron anotando remolcados por Jhonny Pereda.

Ese sacrificio exitoso no fue lo único que hizo Arcia para ayudar a su escuadra. Unos minutos más tarde, en el cierre del octavo inning, se lució en la defensa del jardín central robándole un cuadrangular a Maikel García que hubiese acercado a La Guaira 3-2.

La primera anotación de los melenudos llegó como consecuencia de un par de errores de la defensa de La Guaira en el quinto capítulo. Brainer Bonaci se fue de 4-4 y el otro que duplicó fue Pereda (4-2).

Wilmer Font pudo ejecutar su plan

Wilmer Font volvió a darle una salida de calidad a su mánager José Alguacil. Por segunda apertura consecutiva llegó al sexto inning, aunque esta vez sí pudo llevarse la victoria. Permitió cuatro imparables a la peligrosa toletería de Tiburones, sólo otorgó un boleto y repartió cuatro ponches.

Font (1-2) dejó el partido con ventaja de 1-0 y quienes le siguieron en el montículo (Norwith Gudiño, Carlos Hernández y Ricardo Rodríguez) fueron capaces de preservarla. La derrota fue para el abridor de La Guaira, Zac Grotz (0-3, 5.0 innings lanzados, 4 hits 1 carrera, 2 boletos, 9 ponches) y Rodríguez salvó el juego.

Lo que viene

Leones seguirá en la carretera y viajará este miércoles a Maracay para visitar a los Tigres de Aragua en el Estadio José Pérez Colmenares. El turno en la rotación caraquista le corresponde al derecho Erick Leal.

La tropa litoralense seguirá como dueña de casa, pero se trasladará al Fórum de Macuto para recibir a Cardenales de Lara. El mánager Marcos Davalillo no ha anunciado a sus abridores de la octava semana de la temporada.

Caribes frenó a Magallanes y llegó a 20 triunfos

Caribes de Anzoátegui detuvo el ímpetu de los Navegantes del Magallanes el martes, al derrotarles 6-4 en un juego que se extendió a 11 innings, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

La Tribu ganó el primero de los cuatro encuentros pautados esta semana contra el Buque, que llegaba con seis lauros consecutivos y aseguró, en el peor de sus escenarios, empatar la serie particular de la actual ronda eliminatoria.

El resultado, a su vez, le permitió a Caribes convertirse en el tercer equipo que alcanza las 20 victorias en la temporada.

Hernán Pérez conectó un sencillo frente a Enderson Franco, que impulsó una carrera para quebrar la igualdad 4-4 y darle una ventaja a los orientales que no volverían a perder en la noche.

La conexión del toletero derecho, quien llevaba de 5-0 en el careo hasta ese turno, fue luego de que Franco le diera boleto intencional al grandeliga Andruw Monasterio, para dejar corredores en tercera y primera base, con un out.

Tras el batazo, el utility volvió a ser determinante, esta vez con un corrido de bases luego de un rodado de Omar Alfonzo hacia la inicial. Pérez forzó una persecución entre el segundo y primer cojín, lo suficientemente extensa como para darle tiempo a Monasterio de que pisara el plato antes de completar el dobleplay.

Las decisiones

Yilber Díaz (3-0) se apuntó el triunfo al actuar por espacio de 2.0 capítulos con dos hits y un par de carreras, aunque sólo una limpia, producto de un dantesco jonrón solitario de Leandro Pineda en el noveno tramo, que envió el juego a extrainnings con el marcador 3-3.

El grandeliga Díaz también dio un boleto -que fue intencional- y propinó tres ponches como parte de un bullpen que se combinó para transitar 7.0 entradas de apenas tres rayitas.

Cristhian Hernández y el debutante Andrés Machado, cuarto y quinto brazo utilizado por el mánager Asdrúbal Cabrera, respectivamente, se apuntaron holds al lanzar un inning en blanco cada uno.

El zurdo Yorvin Pantoja, a su vez, retiró a los tres rivales que enfrentó en el undécimo, con un ponche incluido a Rougned Odor, y se acreditó su primer juego salvado de por vida en la LVBP.

Enderson Franco (0-3), por su parte, cargó con la derrota al encajar dos carreras, incluida una inmerecida por el corredor de la regla de desempate, con una base por bolas otorgadas y dos incogibles tolerados.

Lo que viene

Caribes (20-18) y el Magallanes (17-21) volverán a enfrentarse el miércoles en Valencia. Anzoátegui tendrá al zurdo Carlos Marcano como abridor, y los Navegantes irán con el derecho Bryan Mata.

“Mañana (hoymiércoles) hay que venir con la expectativa de seguir jugando la pelota duro”, comentó Hernán Pérez. “El Magallanes venía inspirado con esas seis victorias en fila, pero nuestro pitcheo pudo mantenerse firme y la ofensiva también pudo responder”.

Ildemaro Vargas dejó en el terreno a Aragua

El deseo de ganar le dio resultado a Cardenales para remontar un partido muy disputado de principio a fin. Y esas ganas fueron representadas por su capitán Ildemaro Vargas, quien conectó un hit en extrainning para derrotar 4-3 a Tigres en Barquisimeto.

Este fue un juego muy batallado por los dos equipos. Hubo pitcheo efectivo, especialmente de los relevistas, y al campo no se cometieron errores. El abridor larense, Cleiverth Pérez, alcanzó un tope personal al llegar al sexto inning en un juego de la LVBP.

Lara anotó la carrera decisiva en el cierre del décimo episodio. El corredor fantasma era Rafael “Balita” Ortega, quien llegó al plato impulsado por una línea de hit de Vargas. El monaguense estaba reapareciendo sin estar completamente curado de la lesión en la ingle que lo sacó de acción la semana pasada.

La tercera victoria seguida de los crepusculares les permite empatar con Tiburones en el quinto lugar, a un juego de distancia de Águilas. El campeonato está muy igualado con una diferencia de solamente tres juegos entre el líder, Bravos, y el último lugar.

Así fueron las carreras

Aragua dio el primer paso en cuanto a la ofensiva se refiere en el encuentro. En la alta del primer inning pisaron una vez el home, luego de que David Rodríguez bateó un doble que le permitió anotar a Gorkys Hernández desde la inicial.

Esa rayita recibió respuesta por parte del larense Eduardo García, quien confirmó que está en racha ofensiva al disparar su quinto jonrón de la zafra en la parte de abajo del cuarto capítulo.

Con la pizarra 1-1, los Tigres desnivelaron en el comienzo del sexto tramo con un doble de Leobaldo Cabrera que remolcó dos anotaciones. Con el marcador 3-1, el relevo visitante recibió la encomienda de mantener en cero a los pájaros rojos, pero esta vez fracasaron.

La ofensiva crepuscular reaccionó en dos momentos. Primero fue Yonny Hernández con un sencillo productor en el séptimo inning, que puso el duelo 3-2, y luego fue Danry Vásquez con un doblete en el octavo, que empató a 3 el encuentro .

Lo que viene

Aragua vuelve a su lar maracayero para jugar este miércoles contra Leones y el mánager Ozzie Guillén usará en este duelo al derecho Christian Mejías, el mejor abridor del club en la campaña. En tanto, Cardenales viaja a Macuto para enfrentar a Tiburones con el estadounidense Keyvius Sampson como su carta para abrir.

Bravos prolongó mal momento de Águilas

Los insulares, apoyado en ofensiva de 12 imparables y en un pitcheo a cuatro brazos que solo consintió cinco imparables, asestó este martes a Águilas del Zulia su sexta derrota en sucesión, al someterlo 8-1 en el Estadio Nueva Esparta del sector Guatamare, afueras de Porlamar.

Bravos coloca su récord en 21-18 para desplazar a Águilas del segundo lugar, luego de ubicarse en 19-18.

Alexi Amarista – quien batea .407 puntos contra los rapaces en la campaña -, Wilson García, Carlos Jesús Pérez y Ramón Flores, unieron sus bates para empujar dos carreras por cabeza y decretar el triunfo insular ante siete lanzadores zulianos.

La decisión del encuentro desde el montículo, estuvo a cargo de los abridores. Osmer Morales (3-1), en efectivo trabajo de 6.0 innings, se llevó la victoria. Henry Centeno (1-4) y quien no pudo superar la cuarta entrada, se apuntó el revés. El dominicano Ángel Rondón, derecho que sucedió a Morales, se adjudicó su tercer hold.

Este encuentro fue jugado con una defensa impecable por ambos conjuntos.

Margarita al frente

Bravos 1-0 abrió la pizarra ante su ex lanzador Henry Centeno y luego de dos outs. Doble de Alexi Amarista al centro y sencillo remolcador del encendido Wilson García, dieron rápida ventaja a la novena local.

Zulia igualó rápido en la azotea del segundo acto. Osleivis Basabe empezó con sencillo a la izquierda y luego de dos outs, anotó mediante doble de Eduardo Torrealba al jardín central.

En el cierre del cuarto episodio, Bravos se fue al frente 3-1. Después de un out, Ramón Flores caminó y Carlos Jesús Pérez se llevó la cerca por el jardín izquierdo.

Rally Decisivo

En la conclusión del séptimo capítulo, Margarita confeccionó racimo de cinco carreras para dejar sin chance a los rapaces.

Ante el relevista Jorgan Cavanerio, Jesús Alexander Martínez abrió con doble a la izquierda. Cuando pretendió avanzar a la antesala con rodado por el campocorto, fue puesto out en la antesala. Lizandro Espinoza quedó en la inicial. juan Santana – después del segundo out – sonó imparable al centro y Alexi Amarista soltó su segundo doble del juego para empujar a sus dos compañeros. Wilson García le imitó con doble por reglas de terreno entre el centro y la izquierda para fletar a Amarista.

Cavanerio explotó y dio paso a Francisco Morales, quien caminó a Moisés Manuel Gómez, antes que Ramón Flores coronara el rally con triple de dos anotaciones al centro. Bravos se desprendía 8-1.

Lo que viene

Este miércoles, desde las 7:00 de la noche, Zulia con Patrick Wicklander (0-2; 6.43) cerrará la serie particular contra Bravos en el mismo escenario, equipo que dependerá del panameño Jorge García (3-2; 4.66).