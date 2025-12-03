La tranquilidad del sector rural La Pimienta, en el cantón Pedernales de la provincia de Manabí, se vio alterada la madrugada del lunes 1 de diciembre de 2025, cuando habitantes alertaron a las autoridades sobre un espantoso hallazgo: seis cuerpos sin vida con evidentes signos de tortura, quemaduras y heridas de bala, dispersos alrededor de un vehículo completamente incendiado.

Las primeras indagaciones policiales indican que las víctimas —algunas semidesnudas y con las manos atadas— habrían sido retenidas y asesinadas en un lugar diferente al sitio del hallazgo. Los cuerpos muestran indicios claros de haber sufrido un acto violento previo a ser incinerados, mientras la escena quedó acordonada para la recolección de evidencias y análisis forenses.

La Policía Nacional trabaja intensamente para identificar a las seis personas, mientras investiga posibles móviles y responsables de esta masacre que se produce en una provincia afectada por disputas territoriales entre grupos delictivos vinculados al narcotráfico. Hasta el momento, no se han dado a conocer sospechosos, aunque se descarta cualquier cifra oficial de víctimas mientras la pesquisa continúa abierta.

Este trágico evento refleja un preocupante repunte de violencia en Manabí, donde en 2025 se han registrado altos índices de crímenes violentos, generando alarma en la comunidad y fuerzas de seguridad locales.