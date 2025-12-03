Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González fueron galardonados este miércoles con el XXXIV Premio Convivencia que otorga anualmente la Fundación Broseta de España, en reconocimiento a su lucha y perseverancia contra la dictadura en Venezuela. El anuncio fue realizado por Jordi Sevilla, presidente del jurado y exministro español de Administraciones Públicas, durante un acto en Valencia.

Machado y González fueron seleccionados entre varias candidaturas por su labor en defensa de los valores democráticos y en apoyo a los presos políticos en Venezuela. María Corina Machado, reconocida también recientemente como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y la búsqueda de una transición pacífica en su país», se encuentra en clandestinidad en Venezuela. Mientras tanto, Edmundo González vive exiliado en España tras una orden de detención en su contra relacionada con las elecciones presidenciales de 2024.

Este nuevo reconocimiento sigue a los premios anteriores otorgados por la Fundación Broseta, que ha honrado a figuras como Rafael Nadal, Malala Yousafzai y Jacques Delors. La entrega oficial está prevista para el 15 de enero, conmemorando el aniversario del asesinato del jurista español Manuel Broseta, en cuyo honor se creó esta fundación en 1992.

Este premio subraya el apoyo internacional a los esfuerzos de opositores venezolanos como Machado y González, destacados por enfrentar la dictadura en momentos críticos para Venezuela y la región. María Corina Machado viajará a Noruega la semana próxima para recibir el Nobel de la Paz acompañada por varios mandatarios latinoamericanos, en un hito sin precedentes para la oposición venezolana.