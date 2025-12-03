El Gobierno de Venezuela reiteró este miércoles su compromiso con la defensa de la integridad territorial del país, incluida la región del Esequibo, un vasto territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales y petróleo, cuya soberanía se disputa con Guyana, que administra la zona y también la reclama.

A través de su canal de Telegram, el ministro de Exteriores, Yván Gil, recordó que el 3 de diciembre de 2023 se celebró un referendo consultivo para anexar formalmente el Esequibo, hecho que intensificó la crisis diplomática con Guyana y generó temor por posibles conflictos mayores. En este segundo aniversario, Venezuela reafirma la defensa de su integridad territorial, simbolizada en la octava estrella de su bandera nacional.

Gil enfatizó además la adhesión al Acuerdo de Ginebra de 1966, único mecanismo vigente para resolver la disputa de manera soberana y dialogada, frente a la negativa del Gobierno venezolano a aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, instancia a la que Guyana acudió para legitimar su soberanía.

Laudo Arbitral

La historia de la controversia se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía a la entonces Guyana Británica, fallo que Venezuela declaró nulo posteriormente.

En mayo pasado, Venezuela fortaleció su reclamación con elecciones regionales en la Guayana Esequiba, territorio que considera su estado número veinticuatro, acción que ha sido vista como un paso más para consolidar su reclamo sobre esta zona estratégica, rica en recursos naturales y energía.

Esta situación continúa generando tensiones en la región, en un contexto de interés internacional por los yacimientos petroleros y la estabilidad geopolítica en América del Sur.