La quinta temporada de la aclamada serie Stranger Things alcanzó 59,6 millones de visualizaciones desde su estreno el pasado 27 de noviembre, convirtiéndose en el mayor debut televisivo en inglés de la historia de Netflix.

El volumen 1 de esta temporada final, protagonizada por Millie Bobby Brown, se ubicó en el Top 10 en los 93 países analizados y logró posicionarse en el número uno en 90 de ellos, según informó la plataforma a través de su página TUDUM.

Las cifras que respaldan el fenómeno

Las cinco temporadas de la producción creada por los hermanos Duffer estuvieron entre el contenido más visto de la plataforma durante la semana de su lanzamiento.

En conjunto, las primeras cuatro entregas acumulan 1.200 millones de visualizaciones combinadas, de acuerdo con los datos oficiales de Netflix. Para los creadores, la respuesta de la audiencia ha superado cualquier expectativa inicial.

Una década de seguidores fieles

Los hermanos Duffer expresaron en un comunicado: “La asombrosa cantidad de seguidores ya ha visto el volumen 1; la respuesta superó lo que jamás hubiéramos imaginado. La serie ya tiene una década, y ver cómo la base de seguidores no solo perdura, sino que sigue creciendo, ha sido increíblemente gratificante para nosotros”.

El cierre de una era: fechas y trama

Finalmente, han dividido la última temporada en tres partes: la primera, ya disponible y compuesta por cuatro capítulos; la segunda, que llegará el 25 de diciembre con tres episodios; y la entrega final, que han programado para el último día del año.

La historia de Stranger Things se traslada al otoño de 1987, cuando Hawkins enfrenta nuevas “Grietas” interdimensionales que amenazan con desatar el caos. En medio de la cuarentena militar impuesta por el gobierno, la pandilla de héroes se reúne nuevamente para encontrar y derrotar a Vecna, mientras la búsqueda de Once (Millie Bobby Brown), desaparecida, se intensifica.