Rosalía volvió a consolidar su dominio en la vanguardia musical global tras ser reconocida por el influyente periódico británico The Guardian, que eligió su tema “Berghain” como la canción del año.

El anuncio se produjo después de una votación realizada por una treintena de críticos del medio, quienes coincidieron en que la artista catalana continúa expandiendo los límites del pop contemporáneo.

Una colaboración que rompe moldes

“Berghain” destaca como una pieza confeccionada desde la experimentación pura. Mezcla español, inglés y alemán en una composición que reúne a tres figuras de distintas latitudes creativas: Rosalía, la icónica cantante islandesa Björk y el productor de electrónica experimental Yves Tumor.

Por supuesto, el resultado es una obra que se desliza entre géneros y texturas, alejándose de las estructuras del pop tradicional para construir un universo propio.

La crítica celebra su potencia estética

Según reseñó EFE, The Guardian justificó su elección con adjetivos tan rotundos como la canción misma. El rotativo describe “Berghain” como una creación “imponente y gótica” capaz de “absorber” por completo al oyente.

Asimismo, los críticos británicos subrayaron el “virtuosismo” de Rosalía y su “magnitud única” para integrar lenguas, ritmos y atmósferas, concluyendo que el tema es una “maravilla” que deja al público “temblando de asombro”.

El podio de un año marcado por la experimentación

Dentro de una lista que reunió a los 20 temas más destacados del año, el triunfo de Rosalía evidencia la preferencia de la crítica por las propuestas que desafían lo convencional.

El segundo lugar fue para PinkPantheress con “Illegal”, mientras que Chappell Roan ocupó el tercero con “The Subway”.

Por su parte, “Abracadabra” de Lady Gaga quedó fuera del podio, reforzando el protagonismo de los sonidos experimentales en 2025.