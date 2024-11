La Asamblea Nacional (AN) está considerando la posibilidad de que la Ley Liberador Simón Bolívar contemple la «inhabilitación severa» para las políticos que apoyen, propagan o pidan sanciones contra Venezuela.

Jesús Brito, diputado de la AN, aseguró que ya se ha propuesto que dicha ley establezca «sanciones severas contra figuras políticas que estén a favor de sanciones contra el país».

Asimismo, apuntó que entre las propuestas planteadas se sugirió «la inhabilitación perpetua», mientras que otras señalan a «cuatro veces la pena máxima que establece la Carta Magna, que sería hasta 30 años».

No obstante, han considerado que «en la Constitución pudiese generar cierta incompatibilidad, por lo tanto, recomendamos que sea severa pero no la perpetuidad».

En este sentido, Brito recalcó que solicitar sanciones contra Venezuela «es un delito, eso no es política y no tiene razón de ser», pues estas medidas afectan al pueblo venezolano «y no al Gobierno de Nicolás Maduro» como han defendido algunos actores políticos.