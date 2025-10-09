La leyenda del rock Gene Simmons, integrante de la banda estadounidense Kiss, lo hospitalizaron tras sufrir un accidente de coche en California, según informó NBC4.

El accidente se reportó por alrededor de las 13:00 hora local en la conocida Autopista de la Costa del Pacífico, una de las rutas estatales más conocidas de California, a la altura de la acaudalada ciudad de Malibú, colindante con Los Ángeles.

Simmons relató a las autoridades que se desmayó y chocó contra el vehículo estacionado, según informó el Departamento del Sheriff de Los Ángeles a la cadena estadounidense.

El músico, de 76 años, se recupera de este incidente en su casa tras haber pasado por el hospital para que lo exinaran en un centro médico.

«Gene está bien y ya volvió al trabajo», afirmó por su parte un representante del artista a la revista People.