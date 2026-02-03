Río de Janeiro albergará la primera edición del World Legends Cup, Mundial de Leyendas con 160 figuras de 8 países, incluyendo Romário (Brasil), Carles Puyol (España), Sergio Agüero (Argentina) y Thierry Henry (Francia). Organizadores anunciaron este lunes el torneo, cuyas sedes futuras son Arabia Saudí, China y Estados Unidos, para que nuevas generaciones conozcan ídolos y antiguas los recuerden.

«No será solo exhibición, sino competición real; jugadores invitados están entusiasmados por disputar título mundial», afirmó el fundador saudí Nasr Jawid Buyadi. Siete partidos eliminatorios se jugarán en el Estadio Olímpico Nilton Santos y la final en el Maracaná, con fecha probable en segundo semestre aún por confirmar.

Argentina llega con Agüero capitán y Batistuta DT; Brasil con Cafú liderando y Zico estratega; España con Puyol y Hierro; Francia con Henry y Vieira DT. Italia (Buffon-Maldini), Países Bajos (Seedorf-Gullit), Arabia Saudí (Al-Qahtani-Abdullah) y Nigeria (Kanu-Fadiga) completan el lote. Reglas: 60 minutos (2×30), 11 jugadores + 9 en banca, cambios ilimitados.

Romário celebró: «Especial disputar Mundial así, feliz de volver al fútbol en Río y Maracaná». Saviola prometió «garra competitiva» para que niños conozcan ídolos paternos. Seedorf, organizador, contactó 120 exjugadores entusiastas; Buyadi prevé 50.000 turistas, transmisión a 900 millones en 75 países y 1.000 millones en redes.