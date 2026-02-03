Reino Unido, que asume este mes la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, centrará sus esfuerzos en Ucrania, Sudán y Gaza, los tres conflictos calificados como «las mayores amenazas para la paz internacional». El embajador británico James Kariuki presentó este lunes en rueda de prensa un avance del programa, condenando los últimos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana que dejan miles de familias sin suministros en invierno.

Kariuki adelantó un debate sobre Ucrania el 25 de febrero, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa. Pidió más esfuerzos humanitarios para Sudán, donde la guerra civil desde el 15 de abril de 2023 ha causado decenas de miles de muertes y desplazado a más de 13 millones, la peor crisis del planeta. En Gaza, urgió garantizar ayuda a gran escala y un alto el fuego efectivo tras ataques israelíes que mataron a más de medio millar de palestinos y destruyeron infraestructuras vitales.

El Consejo tratará Gaza el 19, Siria el 13 y Libia el 18, además de revisar misiones en Sudán del Sur y República Centroafricana. Sobre la crisis financiera de la ONU, Kariuki señaló que Reino Unido ha cumplido sus contribuciones al presupuesto 2026, abogando por eficiencia en gasto pero aclarando que el Consejo no es foro para normas financieras.