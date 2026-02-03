La opositora venezolana María Corina Machado aseguró este lunes que está dispuesta a reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez para definir «un cronograma de transición democrática», proceso que calificó de «irreversible». «Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición», expresó Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, en encuentro virtual con medios colombianos como El Tiempo y Caracol Radio.

Machado aludió a las elecciones presidenciales de 2024, donde la oposición reclama triunfo de Edmundo González, aunque autoridades dieron victoria a Nicolás Maduro para un tercer mandato iniciado el 10 de enero de 2025 y truncado por intervención estadounidense cuando le faltaban siete días para su primer año. En su opinión, el oficialismo se creía «intocable» y no está preparado para aceptar la irreversibilidad de la transición. «Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de su propia esencia. Todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión», añadió.

Sobre la reunión de este martes en Washington entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, para superar tensiones bilaterales tras un año conflictivo, Machado la consideró «importante».

El encuentro, acordado en llamada del 7 de enero post-captura de Maduro, ocurre cuando a Petro le restan seis meses en el cargo. «Es una oportunidad para que el presidente colombiano se defina claramente porque no se puede estar con el crimen y la opresión y con el pueblo venezolano al mismo tiempo», afirmó, refiriéndose a la cercanía histórica de Petro con el chavismo. «Espero que el señor Petro entienda que este proceso va más allá y que sus dudas terminen de disiparse», concluyó la líder opositora.