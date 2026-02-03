Un avión operado por Eastern Airlines con 174 venezolanos repatriados aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, informó el Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia (MPPRIJP).

El vuelo provenía de Estados Unidos y forma parte del acuerdo migratorio suscrito entre Caracas y Washington a inicios de 2025. De los retornados, 139 son hombres, 32 mujeres y 3 niños, quienes recibieron atención médica inmediata y trámite de identidad vía Saime.

Los migrantes fueron atendidos por órganos de seguridad ciudadana con aplicación de protocolos correspondientes, garantizando su retorno seguro. El ministerio destacó este gesto como cumplimiento del compromiso chavista por la reunificación familiar.

Se trata del vuelo número 106 de este convenio, mantenido pese a tensiones como el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe. Imágenes oficiales en Instagram muestran la bienvenida en Maiquetía, principal puerta aérea de Caracas.

Antecedentes recientes

El viernes anterior, 309 compatriotas llegaron desde Arizona en otro vuelo de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Cifras gubernamentales registran más de 14.000 regresos desde EE.UU. en 2025, sin actualizaciones para 2026.

El MPPRIJP reitera su respaldo al «retorno digno de cada venezolano en el exterior», invitando a migrantes a utilizar estos mecanismos humanitarios para volver al país con apoyo estatal integral.