Una mujer de 32 años, identificada como Kelly y madre de dos niños, fue asesinada de varias puñaladas por su pareja Richard en la Reserva de Ticoporo, municipio Antonio José de Sucre.

El ataque ocurrió el pasado viernes 30 de enero en esta zona rural de Socopó. Tras perpetrar el homicidio, Richard se dio a la fuga, dejando a la víctima sin atención médica inmediata.

Kelly, residente en la reserva, era madre de dos menores de edad que quedaron huérfanos. Preliminares indican móvil pasional, común en feminicidios de la región llanera.

El domingo 1 de febrero, el sujeto entró a un establecimiento comercial cercano, pidió agua y se retiró. El dueño del local comentó el hecho sin conocer su implicación en el crimen, brindando ahora pista clave.

Autoridades del CICPC y Policía Nacional Bolivariana rastrean a Richard con base en este avistamiento reciente. Peritajes en la escena confirman múltiples heridas punzantes como causa de muerte.

Este caso eleva la alerta por feminicidios en Barinas, sumándose a estadísticas regionales; se insta a denuncias tempranas y protección a víctimas en entornos rurales aislados.