Dos personas murieron este domingo tras la colisión entre una motocicleta y un vehículo particular en el kilómetro 77 de la Autopista Regional del Centro (ARC), tramo Aragua.

El accidente ocurrió en la vía con sentido hacia Caracas, a la altura de La Victoria. Una moto de color marrón, placa AD8T69E, colisionó contra una camioneta marca Toyota color azul por causas aún bajo investigación.

Los dos ocupantes de la motocicleta perecieron en el sitio tras el impacto violento. No se han divulgados identidades oficiales de las víctimas a la espera de diligencias forenses.

Funcionarios de seguridad vial y cuerpos de rescate acudieron rápidamente al lugar. Efectuaron el levantamiento de los cuerpos y el retiro de las unidades involucradas para restablecer el tránsito.

Autoridades competentes, incluyendo Policía vial, iniciaron pesquisas para determinar responsabilidades. Inicialmente se barajan factores como velocidad, fallas mecánicas o invasión de carril en esta vía de alto tráfico.

Este siniestro refuerza llamados a precaución en la ARC, donde colisiones moto-vehículo particular son recurrentes; expertos recomiendan cascos, luces y respeto a distancias seguras.