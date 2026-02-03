Un ciudadano de 57 años falleció en la mañana de este domingo tras precipitarse al vacío desde el cuarto piso de la Torre 11 en el Conjunto Residencial Pomarrosa, sector La Obra, municipio Los Guayos.

El hombre realizaba labores de instalación de una unidad de aire acondicionado cuando, por causas bajo investigación, cayó al área común del edificio. Vecinos alertaron inmediatamente ante el impacto.

Comisiones de Bomberos de Los Guayos y paramédicos del Sistema de Emergencias SEMGUA se desplazaron al sitio. La evaluación primaria confirmó que el quincuagenario no presentaba signos vitales debido al fuerte impacto.

Diversos cuerpos de seguridad acordonaron la zona para preservar el lugar y brindar apoyo a residentes conmocionados. La escena quedó asegurada para peritajes científicos.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) efectuaron el levantamiento del cadáver. Iniciaron pesquisas de rigor para precisar circunstancias como uso de equipos de protección o condiciones del sitio.

Autoridades recuerdan normas de seguridad en trabajos en altura, enfatizando arneses y plataformas estables para evitar percances similares en zonas residenciales de alta densidad.