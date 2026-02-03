Henry Arias, líder sindical de Guayana, lanzó un enérgico llamado a promover el reencuentro y unión obrera sin odio, persecución, listas Tazcon o pensamientos únicos. «Guayana es Venezuela y nos necesita unidos pese a diferencias», enfatizó.

Arias celebró «vientos de libertad y reencuentros» que avivan esperanza en hogares guayaneses. Todos, sin importar ideologías, comparten el objetivo de dignificar familias con alimentación, salud y educación, uniendo a activos, pasivos, desactivados, jubilados y exiliados.

«Hoy rebosa entusiasmo; esperaremos a miles que emigraron y Dios nos ayudará a reintegrarlos», afirmó. Instó a «darnos las manos para reactivar puestos ya, sin populismo; después revisaremos derechos laborales». Guayana aguarda el pito de las empresas básicas en transición.

Los obreros básicos buscan emular el fervor petrolero: «No es espejismo; es real, llena de fe para rescatar beneficios con inversiones que fortalezcan economía y empleos». Arias aspira a ver Guayana unida, especialmente Alcasa, su mayor anhelo.

«El día es hoy; unidos triunfaremos para que regresen todos a puestos», proclamó. Alertó directamente a Delcy Rodríguez sobre el entusiasmo por retornar, pero enfatizó el delito en CVG Alcasa: desmanteladas 396 celdas de aluminio primario vendidas como chatarra.

Estas celdas, sostén de 2000 empleos y activo estatal, fueron destruidas pese a 200MM$ del Fondo Chino invertidos dos años antes. «¿Qué ocultaron?», cuestionó Arias, calificándolo de sospechoso y delictivo contra el patrimonio venezolano.

Exigió: «La Procuraduría debe actuar como garante estatal, caiga quien caiga». Propuso viabilidad: en líneas III y IV, solo quedan naves civiles, listas para inversiones en nuevas líneas de bajo consumo eléctrico y reactivación rápida.

«Ya incorporemos desactivados para no perder tiempo», sugirió. Todos unidos lograrán «el milagro de reactivar empresas básicas, grandes y productivas». Arias cerró apostando por obreros responsables como punta de lanza eficiente.

En tiempos de cambio, su mensaje resuena: priorizar unión y producción para una Guayana pujante. El llamado invita a superar divisiones por el bien común laboral.