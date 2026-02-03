Una persona fallecida, identificada como Jesús Alejandro Torres residente en estado Lara, dejó como saldo un fatal accidente ocurrido este domingo en la autopista Centroccidental, sector El Guayabo, municipio Veroes.

Torres se trasladaba en una moto Kawasaki KLR color negro, placa A02AI9A, cuando le explotó el caucho delantero del vehículo. El estallido provocó que perdiera el control e impactara contra una gandola Iveco Stralis color blanco.

Tras el impacto inicial, el motociclista salió expulsado de la moto. Presuntamente, fue arrollado por un vehículo pesado que le provocó la muerte de manera instantánea en el lugar de los hechos.

La gandola era conducida por Richard Contreras, quien resultó ileso del percance. Funcionarios de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) iniciaron pesquisas en su contra para esclarecer responsabilidades.

Este incidente se suma a otro accidente fatal en menos de 24 horas en el estado Yaracuy. En total, han fallecido tres personas en estos dos siniestros, incluyendo un adolescente entre las víctimas.

Autoridades viales reiteran llamados a revisar neumáticos y respetar límites de velocidad en autopistas como la Centroccidental, donde fallas mecánicas agravan riesgos ante tráfico pesado de gandolas y camiones.