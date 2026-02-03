La refinería estatal Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) tiene intención de iniciar la importación de petróleo de Venezuela, un movimiento que busca asegurar suministros de crudo pesado para sus nuevas instalaciones tras detener las compras de barriles rusos.

«HPCL no está recibiendo crudo ruso», dijo una fuente oficial de la estatal bajo condición de anonimato, confirmando el cese de adquisiciones de los Urales, que hasta hace ahora constituían una parte fundamental de la cesta de importación india.

La compañía no ha establecido un trato directo con la estatal PDVSA, sino que está canalizando sus solicitudes a través de intermediarios internacionales como Vitol y Trafigura.

Según datos del mercado, estas casas de comercio gestionan actualmente los cargamentos bajo licencias específicas.

Procesar crudo tipo Merey 16

El objetivo de HPCL es procesar crudo tipo Merey 16, una variedad pesada venezolana que encaja con los requerimientos técnicos de sus refinerías modernizadas.

La urgencia por conseguir crudo pesado responde a la reciente actualización de la refinería de Vizag (Visakhapatnam), una de las refinerías más importantes de HPCL, que ha puesto en marcha una unidad diseñada para convertir residuos pesados en destilados de alto valor.

Además, la estatal se prepara para la entrada en operación plena de su nueva refinería en Barmer, en el estado de Rajastán, prevista para finales de este mes con una capacidad de 180.000 barriles diarios, lo que incrementa la necesidad de asegurar contratos estables de suministro.

Fuentes del sector señalaron a EFE que, si bien el crudo venezolano es técnicamente viable, los descuentos ofrecidos para los cargamentos con destino a Asia son actualmente inferiores a los disponibles para los compradores en el Golfo de México.

A esto se suma que la ruta desde el Caribe hasta la India implica tiempos de tránsito y gastos logísticos superiores a los de los suministros de Oriente Medio, lo que reduce el margen de beneficio final para la refinería india.

La compañía espera concretar los primeros flujos de importación para el próximo año fiscal, que comienza en abril.

La intención expresada por la petrolera india se produce menos de 24 horas después de que Washington anunciara la eliminación del arancel punitivo del 25 % sobre los productos indios.

Este beneficio comercial fue condicionado explícitamente por la administración de Donald Trump al cese de las compras de petróleo a Rusia, un compromiso que HPCL es la primera entidad estatal en ejecutar públicamente.