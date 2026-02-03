El barrio Altamira I, parroquia 11 de Abril en San Félix, las calles Gasber y Brisas del Orinoco se extienden como heridas abiertas en el paisaje urbano, reflejo de un olvido que azota a cientos de familias. Ambas vías, intransitables por huecos de todos los tamaños y maleza que se adueña de los bordes, conectan con el balneario Unata del río Orinoco, un sitio que en temporadas de verano, especialmente Semana Santa, atrae a visitantes de comunidades cercanas para tomar sol, bañarse y pernoctar en sus riberas

Para los residentes, este acceso es más una trampa que una bendición, agravando las carencias diarias de agua potable, luz eléctrica y alimentos que marcan su existencia. Los habitantes de este rincón olvidado denuncian que nadie ha hecho algo bueno por la comunidad. Algunos enfrentan la falta de alimentos, llevando días sin un bocado en muchos hogares; otros lidian con la escasez de agua tratada y cortes constantes de electricidad. Solo cuentan con pozos sépticos para saneamiento, una solución precaria y costosa en un entorno donde la mayoría vive al límite.

A un costado de la calle principal de Altamira I, se ingresa por la deteriorada Brisas del Orinoco y continuar hacia Gasber es un desafío: los huecos varían en profundidad, la vegetación salvaje invade los caminos, y el conjunto parece un testimonio vivo del desamparo por parte de los gobiernos de turno.

Las quejas abundan, pero pocas voces se alzan por temor o agotamiento. Ciertos vecinos se mostraron hostiles durante las consultas, alegando que están cansados de denunciar sin obtener respuestas. Este silencio forzado contrasta con la vitalidad del balneario Unata, que en épocas festivas como carnaval y Semana Santa ve un flujo masivo de personas transitando por Gasber, evidenciando cómo el abandono afecta no solo a locales, sino a un radio mayor.

Asfaltado y electricidad

Nancy Acevedo, con más de 40 años habitando la zona, pinta un cuadro desgarrador de carencia perpetua. «El tiempo en la comunidad ha transcurrido en medio de necesidades», explica, asegurando que hay familias que pasan el día sin alimento. En años pasados, la inseguridad era tal que un número considerable de personas abandonó sus propiedades sin regresar. «He sobrevivido y enfrentado muchas carencias, sin embargo, siempre Dios provee. En el fondo de la casa siembro yuca, cambur, topochos y otras verduras para el sustento diario», relata con resignación.

Uno de los grandes problemas radica en el tendido eléctrico: Acevedo tuvo que extender la corriente desde la entrada de Brisas del Orinoco hasta su hogar, pero la luz llega con deficiencia por la falta de postes adicionales. Pide a las autoridades asfaltado inmediato para Gasber, «intransitable y toda inundada de maleza», recordando cómo en temporadas altas el tráfico aumenta hacia la playa Unata, demandando vías dignas.

Oscuridad y saneamiento precario en la noche

Otro lugareño, que prefirió el anonimato, describe las horas nocturnas como un «boca de lobo» en ambas calles, convertidas en trampas sin alumbrado público. «En tantos años de fundado el barrio, no tenemos red de aguas negras», afirma. La mayoría recurre a pozos sépticos, cuya construcción es costosa, o resuelve en el monte: «Construir un séptico es costoso y la gente que vivimos en este sitio muchas veces no tenemos para comer».

La presencia de niños de todas las edades es numerosa en ambas calles, con un número indefinido en estado de desnutrición, culpa que los residentes atribuyen a la falta de atención gubernamental.

Esta zona desastida obliga a caminatas de varios kilómetros para tomar transporte público en la vía Río Claro, abordando camionetas hacia el mercado municipal y luego otros vehículos para llegar a San Félix o Puerto Ordaz. El abandono no solo inmoviliza, sino que perpetúa un ciclo de pobreza y aislamiento en Altamira I.