La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se desarrolló este martes a puerta cerrada en la Casa Blanca sin acceso a la prensa. Trump optó por excluir periodistas del Despacho Oval, rompiendo su costumbre de permitir preguntas de último minuto a líderes extranjeros.

Fotografías oficiales de Presidencia colombiana capturan el apretón de manos en la Columnata Oeste y a ambos sentados en la Oficina Oval. La delegación estadounidense incluyó al vicepresidente JD Vance, secretario de Estado Marco Rubio y senador Bernie Moreno; Colombia aportó a la canciller Rosa Villavicencio, ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y embajador Daniel García-Peña.

Petro no recibió honores de alto perfil como Nayib Bukele o Javier Milei: llegó a las 10:53 hora local (15:53 GMT) en vehículo del Servicio Secreto con bandera colombiana, sin recepción en puerta ni guardia militar. Es la primera cumbre bilateral con Petro en recta final de mandato, ante elecciones presidenciales el 31 de mayo.

El eje central es el narcotráfico: Washington critica explosión de producción de cocaína bajo Petro, quien defiende su política de sustitución de cultivos. Horas antes, Colombia extraditó al narco Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, requerido por Texas.

La cita llega tras año de tensiones extremas: Trump retiró certificación antidrogas a Colombia, revocó visa de Petro y lo incluyó con su familia en Lista Clinton por presunto narcotráfico. Petro criticó políticas ambientales de Trump, Gaza y operativos contra lanchas caribeñas, además de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

El 7 de enero, post-derrocamiento de Maduro, acordaron reunirse por llamada telefónica. Trump elogió el lunes el «cambio mucho su actitud» de Petro, quien viajó con visado especial pese a sanciones.