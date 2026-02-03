Tras una pausa que mantuvo en vilo a la industria musical desde 2022, el fenómeno global BTS está oficialmente de regreso.

La plataforma de streaming Netflix sacudió el sector este martes al anunciar que transmitirá en vivo el concierto que marca el retorno de la agrupación surcoreana a los escenarios, luego de que sus siete integrantes completaran con éxito el servicio militar obligatorio.

Un despliegue masivo en el corazón de Corea

La inactividad del grupo, motivada por el cumplimiento de sus deberes civiles, llegará a su fin con un evento de magnitudes históricas. La banda confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado ARIRANG para el próximo 20 de marzo. Como acto inaugural de esta nueva era, el 21 de marzo se llevará a cabo un concierto gratuito en la emblemática plaza Gwanghwamun de Seúl.

Netflix ha garantizado una cobertura total, llevando esta presentación en directo a más de 190 países. Esto permitirá que su base de seguidores global, conocida como ARMY, sea testigo del primer despliegue coreográfico y vocal de la banda antes de que se embarquen en su próxima gira internacional.

Simbolismo y nuevos contenidos documentales

El título del nuevo disco, ARIRANG, rinde homenaje a una de las canciones folclóricas más queridas de Corea del Sur, la cual trata sobre la añoranza y la separación. Según informó Netflix, este material discográfico es el primero desde la antología Proof (2022) y contiene una «reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo».

Para profundizar en este proceso de transición, la plataforma también anunció el estreno del documental BTS: el retorno, programado para el 27 de marzo, donde se mostrarán los preparativos y el trasfondo emocional de su vuelta a la vida pública.

El retorno de un motor económico mundial

El impacto de BTS trasciende lo musical, consolidándose como un pilar financiero para su país. Antes de su reclutamiento, la banda generaba más de 5,5 billones de wones anuales (3.700 millones de dólares), cifra que equivale al 0,2% del PIB total de Corea del Sur, según datos del Instituto Coreano de Cultura y Turismo.

Para capitalizar este regreso, el sello discográfico HYBE detalló que la gira mundial iniciará en abril y contará con 79 presentaciones en 34 ciudades. El tour tendrá una fuerte presencia en Iberoamérica, confirmando fechas en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y Madrid.