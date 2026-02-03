A pocos días de que el balón comience a rodar en el Levi’s Stadium, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha salido al paso para reafirmar la confianza de la liga en el encargado del espectáculo de medio tiempo.

Según el directivo, Bad Bunny posee una comprensión clara del Super Bowl como una herramienta de cohesión social. Goodell subrayó que la capacidad del cantante para convocar voluntades a través de su creatividad será el pilar fundamental para el éxito del evento que se celebrará este domingo.

«Él reconoce que este escenario sirve para unir a las personas. Artistas de ediciones anteriores lograron esa conexión y confío plenamente en que su actuación será memorable», afirmó Goodell durante la conferencia de prensa previa al esperado duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

El fenómeno histórico del «Conejo Malo»

La designación de Bad Bunny no es casualidad, sino el resultado de un año sin precedentes en la industria musical. Su reciente hazaña en los Premios Grammy ha servido como el principal aval para la NFL.

Al ganar el galardón al Mejor Álbum del Año, el artista rompió una barrera histórica de 68 años, convirtiéndose en el primer músico en conquistar dicha categoría con una obra grabada íntegramente en español.

Para la liga, este hito valida la decisión de otorgarle el escenario más visto del mundo. La organización considera que el boricua es uno de los grandes exponentes del arte a nivel global, y la respuesta entusiasta del público tras sus recientes éxitos confirma que existe un interés masivo que trasciende fronteras e idiomas.

Entre la música y la fricción política

Sin embargo, el camino hacia Santa Clara no ha estado exento de tensiones externas. La presencia del artista ha generado roces en las altas esferas del poder estadounidense. Donald Trump ha calificado la elección como un «error», argumentando que el estilo y el mensaje del cantante promueven visiones divisivas.

Ante estas declaraciones y la confirmación de que el mandatario no asistirá a la cita deportiva, la NFL ha decidido mantener una postura firme, priorizando el impacto cultural sobre las discrepancias ideológicas.

Seguridad y logística de primer nivel

Finalmente, en lo que respecta a la seguridad del evento, Goodell transmitió un mensaje de total tranquilidad. La estrategia de protección para esta edición mantiene los estándares de máxima excelencia habituales en espectáculos de esta magnitud.

El enfoque de la liga permanece intacto: garantizar que el deporte y la música sean los únicos protagonistas de una jornada que promete marcar un antes y un después para la cultura hispana en los Estados Unidos.