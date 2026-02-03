El consultor y asesor en materia aeronáutica, Juan Teixeira, afirmó este martes que la voluntad política de apertura total de vuelos es «favorable» para Venezuela y señaló que es cuestión de «tiempo» para que se reactiven las aerolíneas porque se deben cumplir los requisitos técnicos y administrativos.

«Poco a poco las aerolíneas se irán, irán aumentando frecuencias, y yo creo que esto es una gran noticia para el país y para todos los que de alguna manera amamos el mundo aeronáutico«, aseveró en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Sobre la posible reactivación de los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos, Teixeira explicó que las líneas aéreas que volaban al momento de suspensión de las conexiones tendrían que actualizar los requisitos que solicitan las autoridades para otorgar los permisos correspondientes para actividad.

«Hay una serie de cosas que tienes que volver a actualizar pero obviamente como dice la orden de la DOT (Departamento de Transporte) esas aerolíneas que estaban vigente volando en ese momento son las primeras que van a ser atendidas para los efectos de los permisos», agregó.