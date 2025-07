En lo que seguramente se marcará seguramente como un atractivo choque, la cuarta fecha de la Liga Oficial Senior Francisco Martín, tendrá el lance ante el líder Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana –primero con siete puntos y mejor golaverage con 9 goles a favor y dos en contra- y el inspirado Colegio de Ingenieros, tercero en la clasificación con seis puntos.

Los constructores de la mano de Manolo De León, quien no solo dirige, sino que también juega con los ingenieros, saben de sobra que será un encuentro duro, pero que esperarnsacar adelante para seguir incluso colocarse como líderes del joven campeonato.

Las acciones de este encuentro se jugarán en la cancha del cuadro itálico sobre las diez de la mañana, y promete buen fútbol y tal vez goles.

El equipo de Jorge Catrinaccio irá también por otra victoria, de mano del delantero Robert Rodallega autor de un trío de conquistas en su última presentación.

La nueva fecha tendrá otro juego a las 10:00 am, en la cancha Los Olivos donde los protegidos por Enrique Yantis –el equipo olivense- recibirán la visita del cuadro de Antonio Montaño, uno de los colistas, AMV FC, que no ha podido sumar puntos aún, pero que buscarán dar una sorpresa en el lance de media mañana, es decir –si no llueve- con un gol abrumador seguramente.

Los Olivos son colíderes del campeonato con los mismos puntos del Centro Italo, pero inferior golaveraje (5-0) aunque destaca el hecho de que no ha recibido goles en los tres puntos que ha jugado.

Los de AMV FC han jugado dos veces –tiene un partido pendiente con Venalum- y no han logrado puntos, además que solo tienes dos goles a favor y nueve contra.

Resto de al jornada

Ya en las acciones de horas de la tarde, el cuadro del Guayanés FC de la mano de Rafael ‘el profe’ Maza visitará la casa del Centro Portugués de Carlos Pinto y su combo, en cotejo pautado para las 3:30 pm.

Los lusitanos son cuartos con 5 unidades, mientras que Guayanés FC es quinto con cuatro puntos en su haber, amparado su juego en la puntería del ‘Chivo’ Narváez.

La fecha concluirá con el cotejo, pautado finalmente, para horas de la tarde, entre Unexpo –colista del campeonato y con 10 goles contra y ninguno a favor- y los ‘guerreros del aluminio’, Venalum FC que dirige la dupla de técnicos integrada por Reinaldo Vidud y José Mercie Arzolay.

El juego inicialmente había sido pautado para la primera hora de la mañana, fue cambiado para arrancar el viernes a las 4:00 pm de la tanda sabatina.

Cuarta jornada sábado 05-07-25

Centro Italo vs Ingenieros 10:00 am en el Centro Italo

Los Olivos vs AVM FC 10:00 am en Los Olivos

Guayanés FC vs CPVG 3:30 pm en el CPVG

Unexpo vs Venalum FC 4:00 pm en Alexis Zamora