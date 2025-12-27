La Liga FUTVE anunciado que el Torneo Apertura 2026 iniciará a finales del próximo mes de enero, que contará con 14 clubes participantes, con el objetivo de optimizar la preparación de los equipos nacionales para las competencia internacionales.

El telón de esta nueva temporada se abrirá el el jueves, 29 de enero, en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, enfrentándose el dueño de casa, Deportivo Táchira y Anzoátegui FC.

Este ‘debut anticipado’ responde a la solicitud formal realizada por el ‘Aurinegro’, que busca ajustar su logística antes de estrenarse en la Copa Libertadores 2026.

Tras el comprimiso ante los anzoatiguense, Táchira viajrá a Bolivar para medirse ante The Strongest el martes, 3 de febrero, en la altura del estado Hernando Siles.

Prioridad: éxito internacional

Entendiendo los retos logísticos que enfrentan los clubes venezolanos, la Liga ha confirmado una política de flexibilidad en su programación, con el fin de garantizar el descanso adecuado para los equipos que verán acción tanto en la Libertadores como en la Sudamericana.

Por su parte, el compromiso de la segunda jornada entre el Portuguesa FC y el Deportivo Táchira en Acarigua queda sujeto a reajuste, priorizando el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa, programado para el 10 de febrero en San Cristóbal.

Duelo de campeones y choques de alto voltaje

La fecha inaugural del Apertura 2026 presenta una cartelera de lujo, destacando el enfrentamiento en el estadio Olímpico de la UCV entre los monarcas de la pasada campaña, UCV FC (campeón de Primera División) se medirá ante el histórico Trujillanos FC, que regresa a la categoría de oro tras coronarse en la Segunda División.

Otros duelos clave de la primera fecha están Deportivo La Guaira recbiendo al Monagas SC en el Olimpico, Metropolitanos visitando ‘La Bombonetira’ para enfrentarse a la renovada Academia Puerto Cabello y cierra con el Clásico Andino-Capitalino entre Caracas FC y Estudiantes de Mérida en el estadio Metropolitano.

También están los partidos entre Deportivo Rayo Zuliano ante Zamora FC en el Estadio José Encarnación Romero de Maracaibo y Carabobo FC contra Portuguesa en el Misael Delgado de Valencia.