El sector construcción cerró el último cuatrimestre del año con un crecimiento del 34 % respecto a 2024, según informó Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción (CBC).

Asimismo, destacó que se superaron las expectativas en materia habitacional. «Nuestra meta para 2025 era de 100 mil viviendas y logramos alcanzar las 105 mil», dijo.

Hernández detalló que este avance se dio gracias a la alianza estratégico-privada con la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y el desarrollo de urbanismos privados.

Por su parte, el directivo resaltó el auge de la infraestructura comercial, señalando progresos significativos en los sectores farmacéutico, calzado y parques temáticos, lo que ha dinamizado la relación entre la oferta y la demanda.