La agrupación Rawayana se dispone a marcar un hito en la música latina con el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, ‘¿Dónde es el After?’, programado para el 1 de enero.

La nueva producción de la banda, que contiene 23 canciones, se presenta como un viaje sonoro sin precedentes, diseñado para consolidar su presencia en la escena global.

El proyecto destaca por una curaduría de colaboraciones de primer nivel, fusionando el «Trippy Pop» caribeño con figuras internacionales como Manuel Turizo, Justin Quiles, Carín León y Grupo Frontera.

Además, el disco suma la veteranía urbana de Jowell & Randy y el icónico Magic Juan.

Rawayana también reafirma sus raíces integrando el talento venezolano de Elena Rose, Servando y Florentino, y Joaquina, junto a nuevas promesas como DannyLux y Mazzarri.

Con esta propuesta, la banda no solo inaugura el año, sino que redefine su estatus como uno de los proyectos más innovadores de Latinoamérica.