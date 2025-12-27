Vecinos del sector Gran Sabana, comunidad mejor conocida como las «casitas del Core 8», parroquia Unare de Puerto Ordaz, despedirán el año 2025 sin servicio de agua por tuberías, luego de contar por muchos años las 24 horas del día del mencionado beneficio.

Lugareños dicen que no existe ninguna explicación por parte del ente responsable del mencionado servicio; ahora afecta a la gente de la tercera edad que tiene que madrugar para poder obtener agua, «situación que no pasaba anteriormente», apuntó un residente.

Al parecer, otras comunidades cercanas igualmente comenzaron a padecer por falta de agua por tuberías, es lo que indicó Pedro José R. del sector Villa Bahía.

Perjudicados aseguran que pensaban que la Hidrológica del estado Bolívar (Hidrobolívar) había resuelto el problema de los botes de aguas en comunidades de la parroquia y «es que no está llegando agua por las tuberías», dijo Andrés.

Carlos Gutiérrez, quien tiene muchos años habitando en Gran Sabana, expresó su descontento con respecto a la falla del mencionado servicio: «Es una manera de acabar con los muchos botes de aguas negras y blancas que existen en las comunidades quitando el agua por tuberías». Dicen que el problema afecta a un gran número de habitantes de este sector que no tienen tanques para depositar agua; también indicaron que la mayoría de las personas que habitan en los actuales momentos son personas de la tercera edad.

Esperan que la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, a través de Hidrobolívar, resuelva el problema del servicio de agua en esta comunidad y sitios cercanos que no padecían por agua.