El papa León XIV ha desigando al Reverendo Presbítero Alberto Valentín Castillo García como el nuevo Obispo de la Diócesis de Los Teques.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) recibió este anuncio con beneplácito, manifestando su respaldo absoluto e hizo un llamado a la feligresía a unirse en oración por el éxito de este nuevo ministerio.

Castillo García, oriundo de La Guaira, cuenta con una sólida formación académica y espiritual forjada en el Seminario «San Pedro Apóstol» de su ciudad natal.

Desde el agosto del año 1995 cuando se ordena como sacerdote, ha mantenido una trayectoria marcada por la gestión administrativa y el acompañamiento pastoral.

La Iglesia venezolana ve el nombramiento de Castillo como un indicio de renovación y esperanza. Con sus casi 30 años de experiencia sacerdotal, el nuevo Obispo de Los Teques asume un reto de liderar una Diócesis en medio de un contexto que demanda un compromiso renovado con la labor social y espiritual.