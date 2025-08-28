La Liga Municipal de fútbol de Caroní está cerrando un ciclo deportivo interesante en la presente temporada 2025, en la que ya se coronaron numerosas categorías de varias categorías.

También en este cierre de campaña, la organización deportiva, quiso “hacer extensivo su reconocimiento y agradecimiento públicos a diversas personalidades e instituciones, por sus invaluables aportes para el éxito de nuestros proyectos deportivos. Por tal motivo registramos la absoluta colaboración y deseos de ayudar a nuestra causa, a la ciudadana Gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García y del ciudadano alcalde Yanni Alonso, quienes en conjunto han contribuido con materiales e implementos deportivos, transportación de nuestras delegaciones con comodidad y seguridad…”acotó el presidente de la prenombrada liga, Jesús Rafael Gragirena Díaz.

Además extendió el alto directivo del fútbol, sus agradecimientos a nombre de la liga que encabeza “a los dirigentes Jesús Ortega, Analib Vera y Alberto “Morocho” Martínez y a todo un ejército de heroínas y héroes anónimos quienes tributaron sus valiosos esfuerzos para lograr coronar nuestro campeonato Apertura 2025 y vaya el saludo especial a todos los clubes participantes y a los miembros de la Junta Directiva de esta Liga.”

De esta manera la organización deportiva cumplió con los torneos de varias categorías en las que resaltaron entre otros, en la categoría 15/16, donde se coronó campeón el cuadro 11 de Abril FC y sub campeón, El Pao FC; en la versión 17/18 fue campeón El Príncipe FC y sub campeón San José FC; en la categoría 19/20 se tituló campeón la representación de 11 de Abril FC, mientras que se alzó con el gallardete de sub campeón fue el elenco de 25 de Marzo.

Destacó entre otras finales, la que se jugó el pasado 19 de julio en la final 2010, donde San José se tituló monarca al vencer a El Príncipe FC

De igual manera, en otras de las categorías cumplidas, en la versión 2013-14 nuevamente la organización El Príncipe FC se alzó con el trofeo de campeón, dejando con el segundo lugar al cuadro de San José FC.

En la categoría 2011-12, resultó campeón El Pao FC, logrando el segundo lugar y el subcampeonato, San José FC.

Finalmente en la versión en la versión 2008-2009, el cuadro de 11 de Abril FC se alzó con el título al vencer a El Príncipe FC.