El campeón venezolano Albert Ramírez fue recibido este martes con aplausos, ovaciones y banderas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tras su victoria el pasado 8 de agosto frente al neozelandés Jerome Pampellone, con la que conquistó el título interino semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Ramírez, quien se impuso por nocaut técnico en el séptimo asalto, en el Estadio Mártires de Benina en Bengasi, Libia, llegó al país cargado de emoción y agradecimiento por el respaldo de su gente y de las instituciones deportivas que lo han acompañado en su carrera.

Orgullo nacional

«Muy contento, orgulloso y feliz de estar en nuestra patria amada, quiero darle mi agradecimiento al Ministerio del Deporte y al ministro Franklin Cardillo, nosotros seguiremos trabajando para continuar dándole alegrías a nuestro país Venezuela», aseguró el boxeador merideño.

Con esta victoria, Ramírez (22-0) se ubica como una de las grandes figuras del boxeo internacional camino hacia los máximos desafíos de la categoría.

Actualmente, la división semipesada de la AMB, la comanda el ruso Dmitry Bivol quien ostenta el título de supercampeón, mientras que David Benavidez posee el cinturón regular.

El experimentado atleta que inició su carrera en el boxeo amateur formando parte de la selección nacional de Venezuela con la que participó en los Juegos Olímpicos Río 2016, en su regreso al país visitó las instalaciones del Ministerio del Deporte y del Instituto Nacional de Deporte.

Allí fue recibido por el ministro del deporte, Franklin Cardillo y la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto.

Disciplina total

El ministro Franklin Cardillo expresó que era una «enorme alegría recibir a Ramírez en lo que por muchos años fue su casa».

Sobre el título conquistado por el pugilista merideño, el ministro alabó el esfuerzo de Ramírez durante años de trabajo para conseguir este logro tan significativo.

«No es fácil ser campeón del mundo, hay que tener mucha disciplina, dedicación y mucho esfuerzo y por eso estamos muy orgullosos de ti, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro que nos ha pedido recibirte y lo hacemos con mucho honor», indicó Cardillo.

El ministro del deporte también explicó al campeón mundial interino que la política deportiva del país está dirigida a «trabajar fuertemente por la masificación y el desarrollo del boxeo para seguir demostrando que los venezolanos estamos hechos para grandes cosas».

Ejemplo deportivo

Por su parte la presidenta del COV, María Soto, destacó que es un orgullo ver el ejemplo que Ramírez está dando no solo en el boxeo sino a todo el deporte venezolano con sus demostraciones en el cuadrilátero.

«Eres una inspiración para que nuestros atletas se mantengan firmes y vayan creciendo más en sus respectivas disciplinas con absoluta dedicación y esfuerzo», recalcó Soto.

Luego de este encuentro el atleta recibió de parte de las autoridades un morral con la dotación deportiva para que siga llevando su identidad nacional a cualquier parte del mundo.

Además caminaron por los espacios del IND para visitar el nuevo comedor de atletas élites, donde ya han tenido el privilegio de asistir Daniel Dhers, subcampeón olímpico de ciclismo BMX, Claudymar Garcés referente del karate venezolano y Raiber Rodríguez luchador con experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024.