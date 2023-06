Lilibeth Morillo aclaró si era cierto o no los rumores de que la canción “Malo” era dedica a su padre José Luis Rodríguez, mejor conocido en el mundo de la música como “El Puma”.

“Tengo mucho tiempo componiendo canciones, tengo más de 100 canciones. Todas son inspiradas, pero esta es diferente. Esta viene con un mensaje muy especial porque yo creo que la vida es corta, que el tiempo apremia y que hay muchas cosas que no se pueden dejar de decir”, explicó la cantante en entrevista con el programa “Intrusos en el espectáculo”, del canal América Televisión.

“Esta canción nace porque nosotros tuvimos un encuentro fortuito (con su padre “El Puma”). Me acerqué a saludarlo después de muchos años sin verlo”, recordó.

Pelea familiar

Asimismo, la intérprete de “La vacuna” continuó y mencionó que en ese encuentro no estaba muy segura de acercarse, “pero lo hice, me llené de valor y valentía y después de 12 o 13 años sin hablarnos yo le manifesté textualmente lo que dice la primera estrofa: ‘yo te sigo amando, sigo orando por ti’, y él me dijo: malo sería sino lo hicieras”.

Mucho se ha dicho de la pelea familiar que sostuvieron “El Puma” y su hija mayor, Liliana Rodríguez Morillo, producto de su relación con la cantante Lila Morillo que comenzó en el año 1965 y que fue oficializado en 1966. A esta disputa se suma Lilibeth, la menor de esa unión.

A pesar que tuvieron 20 años de casados, se divorciaron en 1986. Un año después, el cantante empezó una relación con una modelo cubana de 25 años menor que él, Carolina Pérez. De esta relación nació su hija Génesis, en 1988.

¿Por qué se distanciaron?

“Esa pregunta hay que hacérsela a él, porque yo no lo sé. No sé el motivo. Nunca me enteré qué fue lo que pasó entre nosotros, porque no hubo motivo de mi parte”, aseveró.

“Un día recibo un mensaje de él que dice que se va a retirar y yo pensé que era un retiro espiritual y resuelta que se retiraba de mi vida, y no entiendo por qué. Nunca más me escribió, nunca más supe de él”, destacó Lilibeth Morillo.

Los presentadores del programa le preguntaron a la cantante si el distanciamiento tuvo que ver la segunda familia de él. “Tendrían que preguntarle a él, tiene sus motivos… yo me pregunté durante muchos años cuál había sido la razón. Busqué dentro de mí a ver si hubo algo”, dijo.

Cabe recordar que en una pasada entrevista con el programa “Ventaneando”, el intérprete de “Agárrense de las manos” aseguró que una de las razones por las que se alejó de su primera familia fue cuando sus hijas atacaron a Pérez y su hija hace 34 años. “Ellas saben lo que hicieron. Ojalá saliera de parte de ellas y dijeran: ‘cometimos este error contra Carolina y contra Génesis’, porque no era contra mí la cosa realmente, era contra la persona que yo amo y eso para mí no puede ser”, reveló. “Son mis hijas, nunca las voy a negar. Son mi sangre. Tienen más de 50 (años), no son niñas, ya tienen que haber recapacitado”.

En la entrevista, José Luis Rodríguez enfatizó que quiso una reconciliación. “Carolina quiso unir las dos familias, pero con todo el amor del mundo. Se abrieron las puertas de nuestra casa y aun abriendo las puertas de la casa pasaron cosas. Génesis ha pasado por muchas cosas traumáticas; por eso el ataque hacia ella de la misma familia dolió muchísimo”, sostuvo aquella vez.