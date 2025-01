Lipso Nava regresó esta temporada a Águilas del Zulia y el piloto hizo volver al club rapaz al béisbol de enero por primera vez en cinco campañas.

La principal razón por la cual el estratega zuliano lo reconocieron como el ganador del Premio «Chico» Carrasquel al Mánager del Año, luego de recibir la preferencia de los electores de Los Grandes de la LVBP de la temporada 2024-2025.

Nava, de 56 años, apareció en 50 de las 55 papeletas, con 37 votos al primer lugar y 13 al segundo, sumando 124 puntos, inalcanzables para Henry Blanco, de Cardenales de Lara, y José Moreno, de Bravos de Margarita, quienes completaron el podio con 51 y 36 unidades, respectivamente.

«Estoy muy feliz y muy contento con este premio, porque es un reconocimiento a mi trabajo. Le doy gracias a Dios, a mis padres, a mi esposa, a mis hijas, a mi staff, a mis jugadores, a la gerencia de Águilas del Zulia, por supuesto, a todos aquellos periodistas que me tomaron en cuenta para que esto se hiciera posible», dijo el flamante ganador.

Asimismo agrego que «de verdad que no me lo esperaba y me sorprendió la noticia, porque los otros finalistas y candidatos al premio eran muy fuertes. Henry Blanco y José Moreno hicieron un gran trabajo, que fue muy destacado, y creo que cualquiera que se lo hubiese ganado hubiese sido muy bien merecido».

Buen momento de las Águilas con Lipso Nava

El marabino condujo a los rapaces al tercer lugar de la clasificación con registro de 30- 26, siendo también la primera vez que los occidentales alcanzan las tres decenas de triunfos en una temporada desde la campaña 2017-2018, cuando el propio Nava estuvo al mando en su primera etapa con el club.

El zuliano ganó este galardón en la temporada 2016-2017, zafra en la que los rapaces se alzaron con su última corona, y es uno de los dos estrategas de la franquicia en obtener el «Chico» Carrasquel, junto con el norteamericano Jody Davis (2010-2011).

Además, se convirtió en apenas el sexto piloto en ganar el Mánager del Año en más de una ocasión, uniéndose a Luis Dorante (2003-2004, 2004-2005 y 2018-2019), Alfredo Pedrique (2005-2006, 2012-2013 y 2013-2014), Marco Davalillo (2007-2008 y 2011-2012),

José Moreno (2020-2021 y 2023-2024), y Wilfredo Romero (2021-2022 y 2022-2023), actual coach de bateo de Nava en Águilas del Zulia.