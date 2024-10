Lisa Marie Presley quedó devastada cuando su único hijo, Benjamin Keough, murió a los 27 años en 2020.

En su libro From Here to the Great Unknown, una autobiografía que terminó su hija Riley Keough, se revela que Lisa Marie Presley mantuvo a su hijo «en la casa con nosotros en lugar de dejarlo en la morgue».

Una despedida íntima y personal

En sus memorias, Keough escribió: “Nos dijeron que si podíamos ocuparnos del cuerpo, podríamos tenerlo en casa, así que ella lo mantuvo en nuestra casa durante un tiempo sobre hielo seco”.

En el libro, para Lisa Marie Presley, era crucial tener tiempo suficiente para despedirse de él, de la misma manera que lo había hecho con su padre. “Y yo iba y me sentaba allí con él”, añadió Riley.

La casita separada en Graceland

El libro explica que la casa Presley tenía “un dormitorio tipo casita separado”, donde mantuvo a su hijo después de su muerte.

Lisa Marie lo llamaba «Ben Ben». En California no hay una ley que obligue a enterrar a alguien de inmediato, lo que permitió a Presley encontrar a una dueña de funeraria comprensiva.

“Le dije que tener a mi padre en la casa después de su muerte fue increíblemente útil porque pude ir y pasar tiempo y hablar con él. Ella me dijo: ‘Bueno, trae a Ben Ben contigo. Puedes tenerlo allí’”, recuerda Presley.

El último espacio compartido

La habitación donde guardaba el cuerpo tenía que mantenerse a 12,7 ºC. Presley escribió que se sentía “afortunada de que hubiera una manera de poder seguir criándolo, retrasarlo un poco más para poder aceptar su entierro”.

Ahora, tanto Lisa Marie Presley como su hijo están enterrados en Graceland, junto al legendario Elvis Presley.