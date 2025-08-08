La diseñadora Liseth Rojas, en alianza con la academia de modelaje inclusiva Ilusión Models, anunció la convocatoria oficial para el casting presencial de su Desfile de Moda – Nueva Colección 2026, un evento que promete reunir talento emergente y consolidar rostros frescos en la pasarela.

La cita será este sábado 9 de agosto a la 1:30 p.m. en el Centro Comercial Zulia, un punto de encuentro clave para quienes sueñan con brillar en el mundo del modelaje.

El casting está dirigido a participantes entre 5 y 30 años, tanto chicas como chicos. La invitación no solo busca modelos experimentados, sino también aspirantes que deseen dar sus primeros pasos.

Detalles del vestuario y presentación

Para presentarse, se solicita que los candidatos acudan con ropa casual. En el caso de las chicas, el requisito incluye maquillaje sencillo y tacones, con el objetivo de proyectar una imagen natural y elegante.

Esta elección responde a la visión de Rojas y de la academia de resaltar la autenticidad y el porte de cada participante.

La ilusión de una gran pasarela

«¡El momento ha llegado!», es el mensaje que acompaña la convocatoria en redes sociales, donde ya se percibe el entusiasmo de aspirantes y seguidores de la moda.

Este casting no solo será la antesala de la nueva colección 2026, sino también una oportunidad para que jóvenes y niños se adentren en la experiencia de la pasarela profesional de la mano de Ilusión Models.