La Fundación Folklórica Pijiguao (Fundafolkpi) celebrará su XXX aniversario con una jornada especial que reunirá tradición oral, música y expresiones populares.

Este 16 de agosto de 2025, la Sala de Arte Sidor será el punto de encuentro para dos conversatorios que rendirán tributo a la identidad cultural de Guayana.

La programación comenzará a las 10:00 a.m. con el conversatorio “El legado de la cultora Diomedes Tunez”, figura insigne de la investigación, recopilación y promoción cultural en la región.

Además, la temática central será “La experiencia educativa significativa”, y contará con un enfoque en tres ejes: danza, música y gastronomía.

Entre los ponentes invitados estarán Joelyn Charagua, Juan Aguilera, Amarilis Rojas, José M. Arias, Ysglys Lira, Juan Manuel Carvajal y María F. Grisel.

Como manifestación especial, participarán agrupaciones de La Burriquita de los municipios El Callao, Roscio, Piar, Angostura del Orinoco y Caroní.

Entre los portadores de tradición se encuentran Orlando Contreras, Antonio García, Aramis Perales, Maikel Vargas, Choro Choro Marín, Jahaziel Medina H., Davmary Hurtado C. y Arminda Acuña, quienes presentarán las distintas propuestas municipales de esta colorida y popular expresión folclórica.

El calipso y su evolución instrumental

Por otra parte, a las 2:00 p.m., se desarrollará el conversatorio “La evolución y diversidad de los instrumentos en el calipso venezolano, desde la tradición oral hasta la experimentación sonora”.

La actividad se enmarca en la celebración del Día del Calipso, el Día del Afroguayanés y el Día Internacional del Steel Band.

El espacio buscará reflexionar sobre la historia, riqueza sonora y transformaciones de este género emblemático.

Una celebración de raíces y futuro

Estas actividades forman parte de la programación por los 30 años de Fundafolkpi, institución dedicada a preservar y difundir el patrimonio cultural.

La organización invita a toda la comunidad a participar y reafirmar que, al valorar el pasado y el presente, se fortalece la identidad y se inspira el futuro.