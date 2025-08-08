Dos importados colombianos, un mediocampista de contención y un extremo ofensivo, Luis Díaz y Richard Maturana, apellidos de raza futbolística neogranadina, se unen al regreso del guayanés Ángel Lezama como las nuevas incorporaciones a la tropa que dirige el técnico Elvis Martínez.

Solventado por la gerencia actual del cuadro, el pantano en la que dejó el esquema financiero la anterior gestión deportiva del cuadro, que por poco acaba con la franquicia como tal, Mineros de Guayana ha presentado formalmente a sus nuevas piezas, que les permita acomodarse bien del puesto de clasificación hacia el octogonal posterior a esta ronda eliminatoria, donde restarán diez encuentros vitales.

Maturana con Mineros

Con apellido de abolengo futbolístico colombiano de primera casta, el futbolista Richard Maturana Hurtado ha llegado a Mineros de Guayana, para apostar a la intención que posee la institución de volver a la primera división.

Consultado de entrada de su sonoro apellido, dijo que «mis raíces vienen directamente de la familia de los Maturana, nacido y criado en la parte del Urabá en Chocó y de ahí tuvimos vínculo con ellos, especialmente cuando estaba en el Boyacá Chicó FC, relación con Francisco Maturana, quien me daba muchos concejos en cuanto a los partidos».

Fundación Adonay

El jugador de 32 años de edad, dijo sentirse mejor en la cancha «jugando por fuera, extremo, puede ser por la izquierda o por la derecha» y viene de cumplir «un proyecto que tengo en Colombia, una Fundación donde trabajo con niños, la Fundación se llama Adonay RT. Tengo tres ramas en las que trabajo con esta fundación, la primera la rama espiritual, la rama deportiva y la rama social».

A su vez, detalló «en la parte deportiva formamos niños, en la social apoyamos con alimentos, mercados, hacemos labor social, donde repartimos comida a personas que se encuentran en momentos difíciles y en la rama espiritual nosotros vamos a cárceles, donde hay jóvenes presos, visitamos a jóvenes de 14, 15, 13, 16 y 17 años donde vamos a llevarles una palabra de fe y de esperanza, de transformación de vida, que sí se puede cambiar, después de pasar por un proceso de eso».

Consultado directamente cómo arriba a Mineros de Guayana, Maturana dijo que «llego al equipo a través del profesor Elvis Martínez, cuando estaba en Boyacá Chico, el profe tuvo la oportunidad de estar allá en Colombia, y viendo en los entrenamientos con el equipo, el profe Elvis me observó y desde allí hemos tenido una buena relación. Incluso él quería traerme, pero Pimentel que es el dueño de Chico, no lo permitió, decía que no tenía un jugador con una de las características que yo tenía al momento de estar en el Boyacá Chicó».

Expectativas de Maturana en Mineros

La entrevista permitió indagar que sé puede esperar de Richard Maturana en Mineros de Guayana.

«Primeramente, puedo decir que en mí se puede esperar una persona de fe, que cree que hay un Dios que todo lo puede y todo lo consigue y llego con ese deseo de respaldar a todos mis compañeros, tanto fuera como dentro de la cancha. Van a esperar una persona que se va a entregar en cuerpo, alma y espíritu, porque donde llego, siempre llego confiando en Dios, creyendo que si El me trajo, es por algo»,

El jugador, ya trabaja desde el sábado pasado, se le preguntó cómo se ha sentido con la integración al grupo de jugadores.

«La verdad es que llegar aquí, es encontrar un grupo sano, que nos ha permitido a nosotros acoplarnos lo más rápido posible, un cuerpo técnico sano, igual que la parte administrativa también, que nos han mostrado esa parte humano, la verdad es que la gente incluso donde nos estamos quedando, hemos tenido esa buena parte humana de ellos, y eso es lo mejor para cuando uno llega a un lugar, como se siente , como encuentras el lugar, la gente que está dentro adentro como afuera».

‘Lucho’ Díaz llega a la negriazul

Su incorporación ha sido centro de atención por el homónimo que representa a la gran figura de la Selección Colombia, Luis ‘Lucho’ Díaz, pero este mediocampista de contención, trae sus propios planes a las filas del elenco guayanés.

Luis Ángel Díaz Méndez de 30 años, dijo llegar a «una gran institución y llego al equipo por medio del profesor Elvis Martínez, y su cuerpo técnico, que ya habíamos la oportunidad de estar con él con Titanes de Guanare, donde pudimos salir campeones en el 2020-2021, gracias a Dios».

El qué se puede esperar de esta nueva pieza que llega al once minerista, ‘Lucho’ Díaz lo tiene bien claro, y se definió que «soy un jugador aguerrido, un jugador de juego sencillo, ordenado, con liderazgo en el medio campo, que vamos a dar lo mejor por estos colores, por esa historia que tiene esta gran institución. Contento de estar aquí y les puedo asegurar de que vamos a dar en cada partido, en cada entrenamiento, lo mejor de cada uno de nosotros para poder sacar este objetivo delante de devolver a este equipo a la primera división».

Sobre su esquema de trabajo, Díaz dijo ser «un volante cinco –medio de contención- con muy buen orden, salida limpia de pelota, estar ordenado, ordenando a mis compañeros, siempre en equilibrio, tanto en ataque como en defensa».

En cuanto que le puede ofrecer a la afición, dijo que «A la fanaticada, sabemos que este club, tiene una gran, gran afición, estamos felices por eso. Es lindo venir al estadio y sabes de qué uno tiene ese jugador Nro. 12 en la tribuna, apoyándonos y entonces queremos pedirles que confíen en el equipo, que confíen en el proceso, que estamos comprometidos en este gran proyecto para sacarlo adelante».

Mediocampista de alto impacto y conocido de la afición

Las incorporaciones de nuevos jugadores a la plantilla negriazul, trae un viejo conocido de la cancha del CTE Cachamay, Ángel Luis Lezama Montilla, el guayanés de 22 años de edad, dijo sentirse «muy contento de estar con la familia, que no tiene precio, y feliz porque Mineros de Guayana tiene hoy en día un grupo y un cuerpo técnico muy sano, y muy tranquilo y trabajamos todos para mejorar de la mejor manera y afrontar los partidos muy bien».

Sobre su status como futbolista actual, dijo que «estuve como un mes en Zamora FC, regresé acá a Puerto Ordaz, me mantuve entrenando y nada, preparado para el día domingo».

El grupo de jugadores

En cuanto al grupo que encontró que se trata de «un grupo sano, un grupo que está muy contento, muy feliz, que sabe a lo que quiere llegar, sabe a donde quiere ir, que es quedar campeón y subir a Mineros de Guayana a la primera división».

En lo deportivo, Lezama dijo sentirse muy cómodo «mi posición fuerte es de enganche, como jugador 10, pero si el técnico me necesita de ocho, de extremo de cinco, yo creo que lo puedo hacer porque ya lo he hecho, y vine acá para aportar mi granito de arena y trabajar en silencio».

La meta para los equipos que actúan en el balompié de la segunda división enmarcados en la Liga FUTVE 2, es una sola: lograr el título para subir. Y ese tema está en el tapete minerista, obviamente en el de Ángel Lezama.

«Mineros es un equipo muy grande aquí en Venezuela, es el club de mis amores y creo que siempre se tiene que mantener en la primera, pero bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas y está en segunda, pero tranquilo porque vamos a primera división».

Ante Dynamo este domingo en el CTE Cachamay

El elenco que dirige el técnico Elvis Martínez preparó durante la semana que está por culminar, su camino para recibir en el CTE Cachamay al Dynamo Puerto La Cruz, un elenco que ya venció a los negriazules en el patio guayanés, por un gol a cero, y luego repitió la dosis –le ganó a Mineros- en su cancha de Anzoátegui por dos goles a cero.

La revancha se apresta en el camino, ahora con otro choque en el CTE Cachamay, donde los dueños de casa, buscarán hacer respetar su escenario, ante una afición que se espera renueve su fe en el once que tiene como propietario al exgrandeliga, Bob Kelly Abreu, en el envión de segunda fase del torneo, con el camino más solventado, tras haber dejado atrás las enormes deudas que dejó la administración minerista anterior y que estuvo a punto de acabar con la franquicia guayanesa.

Para los negriazules se tratará de la jornada 19, la primera de «finales» que tendrá surcar el once de Elvis Martínez para intentar, primero su clasificación al hexagonal de siguiente fase, y tendrán a disposición a estos jugadores para la tanda dominical.

Por ahora, Mineros de Guayana es sexto en la tabla de posiciones con 22 puntos, a solo uno de Bolívar Sport Club y el Aragua FC, y a cinco precisamente del rival dominical, Dynamo Puerto La Cruz.

De más está por comentar que casi con imperiosa necesidad, los negriazules urgen de una victoria categórica que les permita tomar oxigeno en su lucha por subir en la tabla y llegar a posiciones de clasificación.

La tarea, por tanto, es para el grupo de jugadores y el cuerpo técnico.