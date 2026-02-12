Las primeras imágenes oficiales de Spider-Noir presentan el nuevo proyecto protagonizado por Nicolas Cage como una apuesta estética y narrativa singular que dialoga con el cine clásico, el cómic y el Spider-Verse.

Según reveló Esquire en un informe publicado el 10 de febrero, la serie —que se estrenará esta primavera en MGM+ y estará disponible en Prime Video— propone un relato detectivesco ambientado en el Nueva York de los años 30, con dos versiones visuales distintas: una en blanco y negro y otra en color, pensadas para convivir y ofrecer experiencias complementarias.

El proyecto está encabezado por Oren Uziel como showrunner, junto a Steve Lightfoot, y cuenta con la producción de Phil Lord, Chris Miller y Amy Pascal, figuras clave del Spider-Verse cinematográfico.

De acuerdo con Esquire, Spider-Noir fue concebida desde el inicio como una serie con doble identidad visual. Por un lado, una versión en blanco y negro que emula el aspecto monocromático de los clásicos policiales de los años 40; por otro, una versión en color que recuerda a los paneles saturados de los cómics de Marvel.

«La verdad es que ambos funcionan y son hermosos por diferentes razones. El color es supersaturado y hermoso. Creo que los espectadores adolescentes apreciarán el color, pero también quiero que tengan la opción», dijo Nicolas Cage a la revista.

Asimismo, añadió que «si quieren experimentar el concepto en blanco y negro, quizás eso les despierte interés por mirar películas más antiguas y disfrutarlas como una forma de arte».

Aunque Cage ya había puesto voz a Spider-Noir en Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), esta versión en acción real introduce un cambio de clave: el protagonista no es Peter Parker.

En la serie, Cage interpreta a Ben Reilly, un detective veterano que actúa bajo el alias de ‘The Spider’, una referencia a héroes pulp de la época como The Shadow o The Spirit.

El universo de Spider-Noir se completa con una galería de personajes clásicos del imaginario Marvel, reinventados bajo códigos negros. Uno de los pilares es Robbie Robertson, interpretado por Lamorne Morris.

En esta versión, Robbie sigue siendo periodista, pero trabaja como freelance recorriendo la ciudad en busca de historias. Es, además, amigo y colaborador de Reilly.

«Son ambos investigadores», explicó Uziel. «La diferencia es que Robbie cree que todo va a salir bien, mientras que Ben piensa que todo va a salir mal. Su cinismo es la fuerza opuesta al optimismo de Robbie».

Otro personaje central es Janet, la secretaria de Reilly, interpretada por Karen Rodríguez. Aunque no proviene directamente de los cómics, Janet encarna la tradición del cine negro.

«Nunca va a dejar que Ben se salga con la suya, pero se preocupa profundamente por él», señaló Uziel, quien definió al trío Ben-Janet-Robbie como «un pequeño equipo de tres cabezas que siempre está resolviendo los casos a su manera».

La cuota de misterio y seducción llega con Cat Hardy, una cantante de club nocturno interpretada por Li Jun Li, clara relectura de la figura de Black Cat. Uziel la describió como una mezcla de íconos del cine clásico.

«Es Rita Hayworth… y un poco de Lauren Bacall, porque Bogey y Bacall funcionan tan bien juntos», con ecos también de Kim Basinger en LA Confidential.

La trama gira en torno a Silvermane, un jefe mafioso interpretado por Brendan Gleeson, víctima de reiterados intentos de asesinato. La investigación conduce a Reilly hacia una conspiración mayor, con personajes como Flint Marko (Jack Huston) y un incendiario capaz de prender fuego con las manos.

Por el momento, se sabe que la serie de Spider-Noir se estrenará en streaming en la primavera de 2026. Todavía no hay una fecha exacta de lanzamiento.