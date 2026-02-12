El reguetón mexicano, el hardcore techno y el nuevo ‘indie’ ecléctico son algunas de las escenas musicales de mayor crecimiento en el último año, según un informe publicado este miércoles por la plataforma Soundcloud.

El informe ‘2026 Music Intelligence’ se basa en la interactividad de los usuarios de Souncloud y «captura la cultura musical en su etapa más temprana, mientras se está formando: antes de que se nombre, categorice o comercialice», según un comunicado.

La empresa indica que la evolución musical se produce en «escenas y no listas», y señala al reguetón mexicano, que mezcla reguetón, trap, ‘plugg’, ‘jerk’ e influencias regionales, con subgéneros al alza como el ‘chugg’, y que ha crecido un 81 % en el último año.

«El movimiento está anclado en La Obsession Factory, un colectivo de Ciudad de México que sacó su mixtape de debut en octubre de 2025», y entre los artistas «a observar» están Doony Graff, EZYA, Alanis Yuki, Globalboy y Nokyya, indica la nota.

El 78 % de los usuarios que escuchan el reguetón mexicano son de la Generación Z, y en 2026 espera que esta escena se vuelva internacional, puesto que en EE.UU., las reproducciones se han duplicado desde julio pasado.

Asimismo, Soundcloud se destaca como un «hogar» para la música electrónica, género de mayor crecimiento en los últimos tres años y que representa un tercio de los temas subidos en la plataforma, y apunta a una escena en la que el ritmo va cada vez más rápido.

«El porcentaje de temas de hardstyle, hardcore y hardtekk que superan los 180 BPD (beats por minuto) se ha incrementado en cada uno de los últimos tres años», recoge el informe, que distingue como artistas a seguir a Cloudy, Fabitekk y Klangkuenstler.

Otra escena clave es el nuevo ‘indie’ ecléctico, una nueva ola de música alternativa representada por Crayon, Bunii, Aeter y Yiru, y que mezclan numerosos géneros desde pop-punk hasta el ‘jerk’ típico del hip hop, y cuyas reproducciones se han más que duplicado desde 2025.