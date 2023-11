Uno de los integrantes del grupo Accionistas Clase B de Sidor, Johnny Luna dio a conocer el operativo que se está llevando a cabo para aquellos trabajadores que no han manifestado su voluntad de vender sus acciones para que acudan a la sede de la Sala de Arte de Sidor, ubicada en la Parroquia Universidad de Ciudad Guayana.

Jhonny Luna, representante y miembro de la Comisión Única de Accionistas Clase B de Sidor, hizo un especial llamado «a los accionistas de Sidor, a los jubilados, pensionados, herederos y sucesores, rezagados, aquellos que no hayan manifestado todavía su voluntad de vender sus acciones, estamos acá en la sala de Arte de Sidor —Alta Vista frente a La Caribeña— en un operativo de recoleta de firmas…».

El horario para tal fin, es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía.

«Es necesario que todos manifiesten su voluntad de venta y este proceso lo vamos a mantener hasta el 15 de diciembre, ya que a partir de esa fecha, nosotros tenemos que presentar una data digitalizada a la CVG con el número de accionistas y el Nro. de acciones que estamos ofertándole al Estado para su venta…»

Más adelante reiteró el «llamado para que vengan a acá a la Sala de Arte de Sidor, a hacer su manifestación de voluntad, y aquellos que no lo hayan hecho todavía. Los que no firmaron no tienen por qué venir, esto solamente para los que no han firmado. Aquí amablemente los vamos a atender…», cerró Luna.