Con brillantes golpes en cada acción de juego, la Copa Rayder de Golf se cumplió con mucha intensidad que arrojó un nuevo campeón de la contienda, la representación de Los Alcaravanes de Maturín, estado Monagas.

Los ganadores terminaron imponiéndose a los dos equipos anfitriones en los links del Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana, nos referimos a Los Mañaneros amarillos y Los Mañaneros azules, que se batieran en medio de una intensa jornada cumplida en los campos del club ubicado en Ciudad Guayana.

Tras una jornada de sumo interés, la representación de Los Alcaravanes que llegaban en condición de visitantes al evento, cargó con el triunfo absoluto al totalidad 32 puntos, que se dio tras la sumatoria en las competencias por pareja y la individual,

Mientras que segundo se ubicaron los integrantes del equipo Los Mañaneros amarillos que sumaron 22.5 puntos, cerrando filas el cuadro de Los mañaneros azules que totalizaron 17,5, cumpliendo la totalidad de los 27 hoyos en los que constó la competencia.

El triunfo de Los Alcaravanes se cimentó en los 10,5 alcanzados en la competencia por parejas, donde Los Mañaneros amarillos se llevaron 8,5 puntos y 5 puntos el equipo de Los Mañaneros azules.

En el renglón individual, los ganadores marcaron la definitiva ventaja, al totalizar 21,5 puntos por 14 de Los Mañaneros amarillos y 12,5 de Los Mañaneros azules.