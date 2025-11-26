Los espacios del Gran Salón Bolívar del Hotel La Llovizna, en el municipio Caroní, abrieron sus puertas desde el 24 de noviembre a la Expo Simón: De Niño a Libertador, que ha recibido a más de 30 mil niños y adolescentes bolivarenses.

Esta iniciativa está dirigida a contribuir a la formación académica de estudiantes de escuelas, colegios y liceos , quienes viven, a través de experiencias inmersivas de realidad virtual, realidad aumentada e interacciones con avatares de IA; las 19 escenas de exposición que muestran los hitos más relevantes de la vida del prócer venezolano.

El recorrido, que inicia con el tránsito en la cápsula del tiempo, muestra con realidad inmersiva, escenografía, teatro y dispositivos interactivos, los momentos claves de la pródiga vida del libertador, incluyendo su infancia, sus maestros, sus proclamas y, ¿cómo no? sus documentos y obra militar y política.

Posteriormente, se muestran cuadros animados con IA de las figuras más prominentes de la época independentista y pantallas dispuestas para interactuar a través de avatares.

La Expo se llevará a cabo en Ciudad Guayana hasta el 30 de noviembre, donde los niños son protagonistas de esta inigualable experiencia educativa.