El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, informó este miércoles que las víctimas fatales del incendio en varios bloques de viviendas en el distrito de Tai Po alcanzan ya las 36 personas, mientras 279 permanecen desaparecidas y 29 hospitalizadas, siete de ellas en estado crítico.

Lee anunció que el siniestro comienza a estar «gradualmente bajo control» gracias al despliegue de más de 140 camiones de bomberos y 800 efectivos, además del uso de drones para monitorear y extinguir las llamas que han afectado a siete edificios del complejo Wang Fuk Court.

El complejo residencial alberga casi 2,000 viviendas con aproximadamente 4,000 habitantes y actualmente está inmerso en un proceso de renovación valorado en 330 millones de dólares hongkoneses, proyecto que generó malestar entre algunos residentes el año pasado.

Según declaraciones oficiales, el incendio se inició en los andamios de bambú instalados en el exterior, un material tradicional pero altamente inflamable. Asimismo, el hallazgo de poliestireno expandido dentro de los edificios aceleró la propagación del fuego, alcanzando rápidamente múltiples pisos y unidades residenciales.

La seguridad en los andamios de bambú, frecuentes en la ciudad por su bajo costo y ligereza, vuelve a quedar en entredicho tras este y otros incidentes recientes.

Aunque aún no se ha confirmado si las elecciones legislativas del 7 de diciembre serán postergadas, el Gobierno ya suspendió la publicidad relacionada para concentrar esfuerzos en la emergencia y atender a los damnificados.

El Ejecutivo revisará la situación en unos días para decidir sobre otros aspectos imprescindibles, priorizando en estos momentos la contención del incendio y el apoyo a las familias afectadas.