El Centro Ítalo Venezolano de Guayana (CIVG) anunció la realización del Gran Concierto “Navidad de Fiesta: 30 Años de Luz y Voz”, un evento que conmemora las tres décadas de trayectoria del coro Canticum Merú (al estilo «Puer Natus») y que promete convertirse en una de las veladas familiares más emotivas de la temporada decembrina en Ciudad Guayana.

La presentación tendrá lugar el domingo 14 de diciembre de 2025, a las 4:00 p.m., en el Gran Salón del CIVG. El espectáculo estará bajo la dirección de la fundadora de la agrupación, Irma Conchita Iorio, figura clave en el desarrollo coral de la región.

Una gala con talento infantil y voces invitadas

El programa contará con la participación conjunta de Canticum Merú y las Voces Blancas Canticum Merú, integradas por jóvenes cantantes que han formado parte del semillero artístico de la institución. Su intervención busca resaltar la importancia de la formación musical desde la infancia y el valor del trabajo coral como experiencia educativa y comunitaria.

La gala también reunirá a artistas invitados que aportarán variedad y fuerza interpretativa a la noche.

Entre ellos destacan Carmen Julia, Janet M. Rebolledo, la Camerata Sinfónica de Guayana, Piscis Manzanillo, Andrea Carrasco, Wilkins Rojas García, Frank Ramos, Maizo Jo y Giovalbuena Piano Studio.

Una invitación a celebrar la Navidad en familia

El CIVG extendió la invitación a toda la comunidad guayanesa, destacando que este encuentro representa una oportunidad para reencontrarse con la música, la tradición y el espíritu navideño.

La institución aseguró que será una tarde pensada para disfrutar en familia, en un ambiente de armonía, emotividad y celebración.

Con este concierto de “Navidad de Fiesta: 30 Años de Luz y Voz”, Canticum Merú reafirma su legado cultural y su compromiso con la difusión del canto coral en la región, marcando un nuevo capítulo en su historia de 30 años iluminando la Navidad con su voz.