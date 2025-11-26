La Feria Ilustrarte, uno de los encuentros culturales más esperados de Puerto Ordaz, regresa este sábado 29 de noviembre de 2025 con su tercera edición. El evento tendrá lugar en los espacios del Hotel Eurobuilding & Suites Guayana, desde las 10:00 a.m. hasta las 7:30 p.m., con entrada completamente libre y actividades diseñadas para todo público.

La feria se ha consolidado como un punto de encuentro que impulsa el talento emergente y ofrece una vitrina diversa para creadores locales dedicados a la ilustración, el arte gráfico, la fotografía, el diseño, la gastronomía artesanal, las manualidades, los audiovisuales y la danza.

Una edición con sello artístico definido

Este año, la encargada de dar identidad visual al evento es la artista gráfica @albs.draw, quien creó la ilustración oficial de la tercera edición. Su trabajo, inspirado en estudios creativos y espacios llenos de objetos artísticos, forma parte de la estética que distingue a la feria desde sus inicios.

Los organizadores destacaron que, además de los stands de emprendimientos y artistas, el evento contará con actividades especiales, intervenciones en vivo, presentaciones culturales y sorpresas preparadas exclusivamente para esta edición.

Un mercado cultural que impulsa el talento local

La Feria Ilustrarte se ha transformado en una plataforma de encuentro entre creadores y público. Su enfoque en el comercio local brinda una oportunidad para que emprendedores muestren y comercialicen sus productos en un espacio seguro, cálido y de alta afluencia.

Los asistentes podrán adquirir piezas únicas, apoyar marcas independientes y disfrutar de un recorrido que mezcla arte, creatividad y comunidad. Para muchos, representa una fecha clave del calendario cultural de Ciudad Guayana.

Una invitación abierta a todos

La jornada está pensada para familias, jóvenes, estudiantes, artistas, coleccionistas y cualquier persona interesada en descubrir propuestas originales. Con su espíritu accesible y su diversidad de experiencias, la feria reafirma su propósito de fortalecer la movida cultural de la ciudad y promover el talento hecho en casa.

Finalmente, la invitación está abierta: Feria Ilustrarte – Tercera Edición, este sábado en el Eurobuilding. Un día entero dedicado al arte y a la creación local.