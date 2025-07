Según información exclusiva del medio especializado Variety, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos fue presentado a miembros selectos de la prensa, y las reacciones no tardaron en llenar las redes sociales con elogios.

La nueva apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), dirigida por Matt Shakman, ha sido descrita como una “fiesta visual” con una narrativa “rápida y segura”, que marca un sólido arranque para el renovado equipo de superhéroes.

Elogios a la dirección, el elenco y la estética retro

Matt Leglia, editor en jefe de The Next Best Picture, destacó la dirección firme de Shakman y elogió la representación “excelente” del icónico cuarteto.

Además, subrayó la estética retrofuturista como uno de los mayores atractivos visuales del filme. “Es la mejor versión de estos personajes en pantalla hasta ahora”, afirmó.

La periodista de People, Sharareh Drury, también elogió la película, calificándola como “impresionante” y aplaudiendo las actuaciones de Pedro Pascal (Reed Richards) y Vanessa Kirby (Sue Storm). “Pascal lo clava como el Sr. Fantástico. Kirby brilla como Sue Storm, es una estrella fugaz”, escribió en X.

Galactus y Silver Surfer impresionan al público

Brandon Davis, de ComicBook, describió la cinta como una de las “mejores cosas que Marvel ha hecho”, comparando su estilo visual con el de Interestelar de Christopher Nolan.

“Galactus es increíble. Silver Surfer se ve muy bien. Los VFX son, en su mayoría, impecables”, apuntó.

Un homenaje vivo a Jack Kirby

Críticos como Chris Killian y Josh Wilding destacaron que el filme logra capturar el espíritu de los cómics clásicos.

“Se siente como la imaginación de Jack Kirby traída a la gran pantalla”, dijo Killian. Wilding, por su parte, afirmó que el elenco brilla por igual y que la película es “divertida, conmovedora y sin parar fantástica”.

Algunos recortes, pero sin perder el rumbo

Variety también reveló que John Malkovich originalmente formaba parte del reparto como Red Ghost, pero fue eliminado del corte final.

Shakman explicó que, al equilibrar múltiples tramas y personajes, algunos elementos debieron sacrificarse para lograr una versión cohesionada.

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos llegará a los cines el próximo 24 de julio, con altas expectativas y el respaldo de una crítica que, por ahora, parece rendida ante la nueva visión de Marvel.